Tri hica u noge u Vinkovcima. Tko je Mario Meštrović? 'Zabio bi gol kad ne treba'

U četvrtak nešto iza 22 sata s navodno tri metka propucan je u Vinkovcima Mario Meštrović, bivši nogometaš Hajduka, Rijeke i Cibalije te sportski direktor Cibalije.

Napadač je imao fantomku i pobjegao je na biciklu. Sve se dogodilo na dvorištu dviju škola, Meštrović je navodno bio svjestan. Prevezen je u bolnicu u Vinkovce gdje su mu pružili pomoć, a već sad su se rasplamsali komentari da je taj grad postao američki Teksas.

No tko je Mario Meštrović?

Ovaj rođeni Osječanin nogometnu karijeru počeo je u Cibaliji gdje je igrao od 1990. do 1994. Nastavio je potom u Hajduku, da bi dvije godine igrao i za drugoligaša Deportivo Alavésa.Inozemnu karijeru nastavio je u klubovima Izraela Hapoel Tel Aviv, Kfar Saba i Jerusalem.

Vratio se potom 2000. u Cibaliju, a karijeru je završio je igrajući dvije godine u Rijeci.

Meštrović je za Sportnet rekao da je prvu utakmicu odigrao s nepunih 17 godina u Prištini. Za karijeru je govorio da je kod njega uvijek neka prekretnica – ili škola ili nogomet. "Dok sam završi gimnaziju, škola je bila na prvom mjestu. Nakon toga odlazim u Zagreb na fakultet, gdje sam završio za matematičara-informatičara četvrtog stupnja", rekao je Meštrović.

Kada 2000. nekoliko jakih imena vratilo se u svoje matične klubove u Hrvatsku, bio je to i Meštrović koji se vratio u Cibaliju.

Na pitanje gdje vidi svoju ulogu s obzirom na to da se u isto vrijeme Bjelica vratio u Osijek, a Bilić u Hajduk, odgovorio je: "Bilić je sigurno veće igračko ime od mene. Apsolutno. Po učinku, čini se da je Cibalia najviše profitirala. Bilić se vratio djelomično zbog toga što je bio ozlijeđen, Bjelica već dugo nije igrao, a ja sam cijelo to vrijeme nastupao. Vratio sam se silom prilika zato što je moj klub loše stajao u Izraelu. Ne znam koliko ću se ovdje zadržati. Mogu ostati, no najvjerojatnije je da ću još jednu sezonu igrati vani, nakon čega se zauvijek vraćam u Vinkovce.“

Progovorio je i o odnosima na relaciji Osijek-Vinkovci pa je rekao: "Osijek prema nama Vinkovčanima uvijek ima notu poslovične nekorektnosti. Oni su mislili da me samo oni hoće, pa su počeli raditi na riječ. Ja samo od toga odustao i došao u Vinkovce. Iako je i ovdje više na riječ nego na papiru, odlučio sam zaigrati u dresu Cibalije. Ja se nisam došao obogatiti u Osijek, stoga sam odmah sve to presjekao."

O njemu su u Splitu govorili da gol da uvijek "kad ne treba", Varteksu je dao kad je igrao za Hajduk u sezoni 95./96.. Kad nije više igrao za Hajduk i njima je zabio gol.

”Taj gol Varteksu je nešto najvrjednije što je tada Hajduk napravio, a za Croatiju je značio naslov prvaka. Nama ništa, igrom slučaja, nije značio. Što se tiče splitskih novinara, meni je drago što su me nakon 4-5 godina onako lijepo dočekali, a ja sam tamo doživio najljepše trenutke. Na Poljudu su me i sada dobro primili, tamo se odlično osjećam. Možda i zato što sam Hajdukovac uvijek bio, a i ostat ću", govorio je Meštrović.

Na pitanje što će raditi nakon igračke karijere rekao je: "To samo dragi Bog zna. Vidite kako se sve mijenja. Nadam se još jednom odlasku preko granice u Izrael, odakle ima i sada ponuda."

Za svoje slobodno vrijeme govorio da se posvećuje obitelji, ali i da "puno vremena posvećuje internetu".

Pa je pojasnio: "Znam sve. U Izraelu i u Španjolskoj sam cijelo vrijeme tome poklanjao pažnju, jer ja sam ipak školovani čovjek, a ne klasični nogometaš."

Zanimljivo je kako je u javnost istupio i prije četiri godine. Prodaja Cibalije posredstvom internetskog oglašivača privukla je pažnju javnosti više zbog neobičnog načina prodaje nego zbog same prodaje.

Naime, većinski vlasnik Cibalije d.d. je bio Grad Vinkovci, koji u plaćenom oglasu za većinski paket dionica tražio 6,5 milijuna kuna. Tada je Meštrović za Sportcom.hr rekao: "Pokušat ću biti ozbiljan: to je nečija neslana šala! Nitko racionalan to ne bi tako napravio! Nažalost, stanje u klubu i oko kluba baš je za 'njuškalo'"

'Stvari u klubu graniče s normalnim'

Nastavio je agonija trajala godinama, da je klub financijski devastiran.

"Ovo se događa uvijek tamo gdje nije jasno definiran titular vlasništva. Cibalia po tome nije iznimka iako je činjenica da se zadnjih godina u i oko kluba događaju stvari koje graniče s normalnim. Za svih nas koji smo na ovaj ili onaj način bili involvirani, Cibalia je doista kultni klub, hrvatski Auxerre, u Vinkovcima je uvijek bilo nezgodno igrati. Onoga trenutka kada se izgubila nit između onih koji vole klub i onih koji vode klub, došlo je do ovoga", govorio je tada Meštrović.

Ipak je bio optimističan općenito o hrvatskom nogometu i procesu privatizacije.

"U Španjolskoj se privatizacija klubova odvijala u tri navrata dok nisu došli do sadašnjeg modela s time da se mi ne možemo uspoređivati sa španjolskim tržištem. Mi smo tržište od jedva 4 milijuna ljudi, to sve diktira. Nisam optimist bez pokrića kada kažem da se nadam da će u budućnosti biti još bolje. Jedan od primjera dobre privatizacije je HNK Rijeka. Da u klub nije ušao privatni kapital, nikada Rijeka ne bi bila prva! Možda bi završila kao Cibalia, ako ne i gore! Slična je situacija bila s Osijekom dok nisu došli strani investitori, a sada grade najljepši kamp u ovom dijelu Europe", rekao je tada Meštrović.

Progovorio je tada i o političkim ambicijama: "Ako se čovjek ne bavi politkom, politika se bavi čovjekom! Uvijek sam bio politički determiniran, nisam se nikada skrivao, niti sam nekome naturao svoje političko opredjeljenje. Naravno da imam političkih ambicija, vidjet ćemo u kojem će to smjeru ići."

Sada je Meštrović trenutačno aktualni v. d. pročelnika za sport, demografiju i mlade Vinkovačko-srijemske županije.

