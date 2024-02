Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet obilježili su 20. godišnjicu djelovanja Ustanove Dobri dom Grada Zagreba, u Pučkoj kuhinji povodom Svjetskog dana socijalne pravde. Tomašević održava redovnu konferenciju za medije.

"Ove godine ćemo mijenjati našu uslugu o socijalnoj pomoći", kazao je gradonačelnik. "Odvajamo za to 28 milijuna eura", dodao je. "Našim građanima svakodnevno Dobri Dom priprema obroke i to za više od 1700 sugrađana", dodao je. Imamo i dostavu obroka, kao i dostavu u domove socijalno ugroženih sugrađana, rekao je Tomašević.

Stopa rizika od siromaštva u Hrvatskoj je oko 18 posto, a u Zagrebu je dvostruko manja, kazano je na konferenciji. Osobe starije životne dobi, starije od 65 godina koje žive u samačkim kućanstvima, jednoroditeljske obitelji s više djece i obitelji u kojima su djeca s poteškožama u razvoju su u najvećem riziku.

Vladine krizne mjere

"Svi gradovi koriste mjere Vlade i znate da su one bitne. Ja sam uvijek bio za uvođenje mjera i podržavam nove", kazao je.

Na pitanje RTL-a oko uskrnica, Tomašević je kazao da sada ima odgovor. "Idemo s povećanjem uskrnice, neki gradovi je niti nemaju. Idemo na 50 eura uskrnica. To će obuhvatiti više od 23.000 korisnika", kazao je.

"To je od dosadašnjih iznosa, najveći do sada. Naglašavamo da je najveća skupina ljudi koji primaju uskrsnice osobe s invaliditetom. Milijun i 166 tisuća eura će se izdvojiti iz proračuna", kazala je Dolenec dodajući da će svi primiti novi iznos na vrijeme.

Jeste li radiklani ljevičar?

"Ne znam po čemu. Vlada nas je tako okarakterizirala. Markov trg nikada nije bio tako ispunjen. Nitko se tako na ideološkom spektru ne osjeća. Tamo je bila manjina simpatizera stranaka, bilo je najviše građana. Sve najgore mislim o Vladimiru Putinu, a mislim da tako misli i 99 posto građana koji su bili na prosvjedu", kazao je.

Idu li samostalno na izbore, kazao je da oni sigurno ne komuniciraju preko medija preizbornu suradnju. "Donijeli smo odluku da idemo samostalno, ali je moguće da idemo u nekim izbornim jedinicima s nekim strankama", kazao je Tomašević.

Neka Plenković kaže da su slane poruke totalitarnih režima, neka kaže. Ovako ne mogu komentirati, kazao je. To su gluposti, to nije ništa novo i to se prati kada je SDP bio na vlasti", kazao je na pitanje da im spočitavaju neki, da na Markovu trgu nije bilo hrvatskih zastava.