Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i zamjenici gradonačelnika Danijela Dolenec i Luka Korlaet obilaze danas domove za starije osobe Ksaver i Peščenica, te uručiti prigodne pakete umirovljenicima u povodu blagdana Uskrsa.

Tomašević je novinarima najavio novi potez gradske vlasti.

"Vijest, koja će razveseliti starije sugrađane Grada Zagreba, jest da ćemo u petak na javno savjetovanje poslati izmjenu Odiuke o socijalnoj skrbi koja će potom ići na Grasku skupštinu. Vezan je za besplatan javni prijevoz. Mi smo lani povećali cenzus za umirovljenike kako bi što više njih upalo u mjeru za besplatni javni prijevoz, obuhvatili smo još oko 20 tisuća građana s javnim prijevozom. Ovom odlukom ćemo to omogućiti za sve starije od 65 godina u Gradu Zagrebu. Oni će imati bepslatni javni prijevoz, to je dodatnih 100 tisuća ljudi ili gotovo 160 tisuća građana. Za usporedbu, cijela populacija Splita je oko 160 tisuća građana.

Uzor su nam mnogi drugi europski glavni gradovi, kao što je to u Lisabonu, Pragu, Ljubljani, Budimpešti. Mjera bi krenula od 1. lipnja", najavio je Tomašević.

