U izbornom specijalu RTL Direkta, sinoć su u sučeljavanju sudjelovali Sandra Benčić (Možemo!), Nikola Grmoja (Most) i Ivan Penava (Domovinski pokret).

Razgovaralo se o mnogo tema, od inflacije, robotaxija, vojnog roka do Eurosonga. No kako tri kandidata za premijera razmišljaju kad je u pitanju vojni rok?

"Mislim da su nas poslušali konačno u jednoj stvari i da je to potrebno hrvatskom društvu. Naravno da je agresija Rusije na Ukrajinu drastično promijenila promišljanja mnogih u Europi. Ne znam u kojem momentu smo poklekli i pomislili da se, nažalost, ljudska ćud i tijek povijesti promijenio i da odjednom više nema agresija, da nema ratova. Bilo bi lijepo, bilo bi krasno, mislim da bi svi to vrlo rado potpisali, ali jednostavno danas u ovom trenutku s ovom razinu svijesti to nešto što ne postoji", kaže Ivan Penava pa dodaje:

"Neću jako bombastično o toj temi, ali definitivno sigurnost hrvatskih građana je nešto što se mora braniti po svaku cijenu i osigurati. Svi smo bili sretni i zadovoljni nedavnim proglasom kako je Hrvatska najsigurnija zemlja u Europskoj uniji. Apsolutno je to jako značajno i jako bitno iz aspekta ekonomije, gospodarstva. Ali što je najvažnije bitno iz aspekta sigurnosti i naših kćeri, majki i nas svih skupa."

Sandra Benčić kaže: "Mi nismo to razmatrali. Nije to ozbiljno razmatrala niti Vlada Andreja Plenkovića, što se vidi u njihovom programu. Oni su to najavili, kao što najavljuje apsolutno svaki puta pred izbore. Izvadi se taj as iz rukava, ali naravno, onda to postane prazna sedmica i tako će biti i ovaj put. Ali, zašto mi kažemo - ne?! Zato što imamo profesionalnu vojsku, ali mi imamo i dobrovoljnu ročnu vojsku. Dakle, već u ovom trenutku mi imamo dobrovoljnu ročnu vojsku i naš stav je da te resurse koje imamo koji nažalost nisu veliki moramo ulagati. Dakle, u ta dva sustava koje imamo", pa dodaje:

"Moramo obratiti pažnju i na to da ljudi koji rade u Hrvatskoj vojsci imaju izuzetno niske plaće, da su uvjeti rada nedovoljno dobri i da je to segment koji moramo jačati i dizati i ajmo se koncentrirati na to da ono što imamo - učinimo boljim. A, ne da stvaramo sada još jedan rukavac koji će završiti, vjerojatno kao i prošli put ročna vojska, a to je da zapravo će 70 posto ljudi imati priziv savjesti neće ići u ročnu vojsku."

"Svakako je potrebno ulagati u ovakvoj sigurnosnoj situaciji s obzirom na naše okruženje i na događanja u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Pa i ono što se događa u Srbiji, dakle u naše oružane snage. To je jako važno - u našu profesionalnu vojsku i opremljenost naše vojske. U plaće i uvjete naših vojnikinja i vojnika. A što se tiče obveznog vojnog roka, dakle njega treba dobro razmotriti. Vidjeti na koji način se on može implementirati. Koliko će sve to koštati i je li to moguće sada pokrenuti, ali o tome svakako razmišljaju i druge zemlje. O tome i svakako treba ovaj povesti jednu ozbiljnu raspravu. Jasno je da je HDZ ovo sad potegao samo kao pitanje uoči izbora, a da zapravo nemaju stvarni plan. Na koji način to i na koji to način ostvariti, ali mislim da je nužno u ovakvoj situaciji razmisliti i o tome, a posebno o većem ulaganju u naše oružane snage", zaključio je Nikola Grmoja.