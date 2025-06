Tko je podmetnuo požare u Dalmaciji? Policija traga za počiniteljima, a ovo karakterizira piromane

Požari haraju diljem Dalmacije. Očevidom je utvrđeno da se na području iznad Makarske i Omiša radi o podmetanju požara. Zamjenik načelnika PU Splitsko-dalmatinske Siniša Mihanović izjavio je da traje opsežna istraga o podmetnutim požarima.

"Proteklih par dana na području Makarske i Omiša istražujemo intenzivno neosporno utvrđeno kazneno djelo podmetanja požara. Radimo sve da što prije dođemo do počinitelja i da pomognemo građanima da izađu iz ove vrlo opasne situacije na području Mimica. Ne možemo govoriti sada o tome radi li o jednom ili više počinitelja. Na jednoj lokaciji očevidom smo utvrdili na koji je način je požar podmetnut. Ne bih ništa prejudicirao oko sadašnjeg kriminalističkog istraživanja. Požari na ovim područjima su podmetnuti", poručio je.

"Već jučer smo provjerili neke osobe koje su nam od ranije poznate po ovakvim kaznenim djelima, ali ispitivanja još traju", dodao je Mihanović.

Tko je piroman?

Osobe koje pate od piromanije osjećaju snažnu potrebu za paljenjem vatre, koja proizlazi iz unutarnje napetosti i psihološkog poriva koji se oslobađa tek činom zapaljenja.

Osobe s ovim poremećajem pokazuju ponavljajuću potrebu za podmetanjem požara, često bez jasnog vanjskog motiva te osjećaju uzbuđenje, napetost ili unutarnji nagon prije čina paljenja.

Nakon što je vatra podmetnuta, često doživljavaju olakšanje, zadovoljstvo ili čak euforiju.

Nerijetko su fascinirani vatrom, vatrogasnim službama ili opremom za gašenje požara, a ponekad prate požar na licu mjesta, promatraju reakciju okoline ili se čak nude pomoći u gašenju požara.

Piromanija se najčešće javlja u adolescenciji, nešto češće kod muškaraca, a u mnogim slučajevima piromani imaju i druge mentalne poremećaje kao što su poremećaji ponašanja, depresija, zlouporaba supstanci ili poremećaji ličnosti.

Piromanija nije isto što i paljenje vatre iz osvete, kriminalnih namjera ili financijske koristi. Kod piromanije se radi o psihološkoj ovisnosti i gubitku kontrole nad impulsima, bez racionalnog cilja.

Može li se piromanija izliječiti?

Liječenje piromanije je izazovno, ali moguće, a uključuje psihoterapiju, psihoedukaciju, ponekad je potrebna primjena lijekova u slučajevima kada je piromanija povezana s depresijom, anksioznošću ili drugim poremećajima te rad s obitelji kako bi se stvorilo podržavajuće i sigurnije okruženje, posebno kod djece i adolescenata.

Rezultati liječenja su uspješniji kada osoba prizna problem i aktivno sudjeluje u terapiji.

Piromani su rijetkost

Požari su kontinuirana pojava u Hrvatskoj. Prije četiri godine, psihijatar u KB Vrapće Goran Arbanas ovako je za RTL komentirao fenomen piromanije:

"Piroman je iznimno rijedak, ako gledamo medicinski. Često u medijima čujemo da se ta riječ koristi za svakoga tko potpaljuje požar, međutim to nije piromanija. Potpaljivanje požara je kazneno djelo, a piromanija je medicinska dijagnoza kod koje osoba ima neodoljivu potrebu, napetost, žudnju da mora to napraviti i kad to učini napetost splasne", rekao je psihijatar Arbanas.

Dodao je tada da se ne sjeća kad su vještačili pravog piromana.

Gubitak kontrole

"Ljudi to obično rade iz drugih motiva, da se osvete, da susjedu potpale njivu, jer su razočarani situacijom u zemlji pa će napraviti nešto protiv države, ali zapravo ti drugi motivi govore da se ne radi o piromaniji. Kod piromanije nema sekundarnog motiva. ako bismo htjeli dokazati da je netko pravi piroman, moramo vidjeti da je ta zaokupljenost vatrom dugotrajna, da nije nastupila prije 10 minuta, da ima tu sklonost dugi niz godina. Ona započinje u adolescenciji i traje desetljećima. To je poremećaj kontrole poriva kao i kleptomanija. Karakteristika je nemogućnost kontrole. Drugi ljudi imaju različite sklonosti, ali zdrav čovjek to može izdržati i neće napraviti, a kod ovih ljudi, oni tu napetost ne mogu izdržati i jedini način da im ta napetost splasne je da to učine. To mora postojati duži period da bi se proglasila piromanijom", kaže Arbanas.

Piromanija se, kao i drugi psihički poremećaji liječe psihoterapijom i lijekovima, što je dugotrajno i teško.

"Taj gubitak kontrole nije apsolutan, ljudi i dalje testiraju realitet, skrivaju se kad to rade da ih netko ne vidi. Što dokazuje da taj gubitak kontrole nije 100-postotan. Jedino oni koji to imaju su neubrojivi, drugi su smanjeno ubrojivi, što znači da će i dalje kazneno odgovarati", objasnio je Arbanas.

No, čak bi se i piromani trebali zamisliti kad podmeću požare. Naime, kazne su do pet godina zatvora.

