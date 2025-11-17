FREEMAIL
'DOSJE JARAK' NA VOYO /

Tko je čovjek koji je pokušao uništiti hrvatsku Crkvu? 'Moja ideologija je bila takva da se uništi identitet'

Tko je čovjek koji je pokušao uništiti hrvatsku Crkvu? 'Moja ideologija je bila takva da se uništi identitet'
×
Foto: Dosje Jarak

Novu epizodu 'Dosjea Jarak' - 'Pljačka stoljeća' - ne propustite ovog četvrtka samo na Voyo!

17.11.2025.
16:09
Irena Pirjać
Dosje Jarak
Iz ugledne je obitelji, roditelji su mu školovani, poznati I cijenjeni članovi zajednice. Iako je bio problematičan kao dijete, za svog sina do zadnje sekunde nisu povjerovali da je 'mozak operacije' najveće pljačke Hrvatske. Aleksandar Milles, kojeg razotrkiva nova epizoda 'Dosjea Jarak' ovog četvrtka na Voyo, s nepunih je 18 godina započeo poduhvat koji će se pokazati pljačkom stoljeća. Kako je neometano operirao godinama, tko ga je štitio, s kime je surađivao, gdje je nestao milijunski plijen? Tim 'Dosjea Jarak' donosi snimke sa suđenja Aleksandru Millesu, koje su nevjerojatne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Dosje Jarak (@dosje_jarak)

Aleksandar Milles palio Bibliju i od svetih knjiga radio lomaču

"On je otvoreno govorio da je sin Izraela i da iza njega stoji izraelska tajna služba", kaže u 'Dosjeu Jarak' Branko Lazarević tadašnji kriminalistički inspektor, i dodaje: "On je između Biblije i Boga dao prednost Sotoni. Spaljivao je Biblije i svete knjige. Kaže - to su lomače."

Da je njegova namjera bila upravo takva, potvrdio je i sam Aleksandar Milles na svom suđenju: "Moja ideologija je bila takva da se uništiti identitet Crkve kao takve. Da crkveno blago nestane u potpunosti."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Dosje Jarak (@dosje_jarak)

Milles je iznenadio i samog suca, koji o tome govori u 'Dosjeu Jarak'. Na izricanju presude se samodopadno smijuljio, obranu je iznosio punih i nevjerojatnih 15 dana. I tada je izrekao jezive riječi: "Kada dođe vrijeme će Nacionalna i sveučilišna knjižnica odletjeti u zrak, kada ja dam nalog!"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Dosje Jarak (@dosje_jarak)

 

Novu epizodu 'Dosjea Jarak' -  'Pljačka stoljeća' - ne propustite ovog četvrtka, samo na platformi Voyo!

