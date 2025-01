Lome se koplja i na Hrvatskim šumama: Tko će pobijediti u sukobu - HDZ ili DP?

A uz skandalozne snimke, vruća tema su i Hrvatske šume. Tko će pobijediti u sukobu - HDZ ili DP i odlazi li Uprava na čelu s Nediljkom Dujićem? Bivši ministar zakuhao je priču s Hrvatskim šumama. I na prag odlaska iz te tvrtke doveo Nediljka Dujića. Da žele preuzeti Hrvatske šume iz Domovinskog pokreta ne kriju.

"Sasvim sigurno da želimo upravljati i kontrolirati sve procese unutar našeg Ministarstva. Mi to komuniciramo s našim koalicijskim partnerima i apsolutno tu sam zadovoljan. Evo, predsjednik strane aktivno sudjeluje, ja u klubu nisam dobio konačnu odluku o tome svemu, ali sasvim sigurno na tragu toga možda postoje nekakve mogućnosti", kaže Ivica Kukavica.

No, da o tome nisu razgovarali, niti u stranci, niti na koalicijskom sastanku, tvrde pak iz HDZ-a. "To je kao u obitelji – žena i muž razgovaraju o svim temama, tako i o tom. Jednostrane nekakve odluke - niti ih je bilo, niti smo o tome razgovarali, niti je to bila tema", keže Ante Sanader.

Nediljko Dujić kaže da ne zna ništa o svojoj smjeni

Sam Dujić pred našu kameru danas nije htio. O svojoj smjeni, kaže, ne zna ništa, niti se o tome čuo s premijerom. Na Dabrine prozivke da su Hrvatske šume leglo kriminala, odgovara bivša ministrica poljoprivrede. S Dujićem je, poručuje - dobro surađivala, a i sama u nekoliko navrata tražila reviziju.

"Ne znam za leglo kriminala u Hrvatskim šumama, znam za izvješće revizije koje je imalo nekoliko nalaza, znam da su ti nalazi otklonjeni. Isto tako, što se tiče sadašnjeg trenutka i posljednje dvije godine – mislim da je povećana transparentnost i u objavi javnih natječaja", kazala je Marija Vučković.

Zašto Dabro moguću korupciju nije odmah prijavio, pita se oporba.

"Mislim da bi u tom trenu bio heroj nacije, a ovako je izabrao funkciju prije istine" dodaje Ivana Marković.

Svoju teoriju ima Most nakon što su izišle nove Dabrine snimke. "Ovo se meni sve čini kao mekšanje Domovinskog pokreta jer malo već ide na hajku. Ili mekšanje u vezi ovih pregovora oko javnih poduzeća ili moguće potpuno rješavanje Domovinskog pokreta iz Vlade", kazao je Nikola Grmoja.

Da ne postoji nikakav sukob, odgovaraju iz HDZ-a. A tko će u Ministarstvu naslijediti Dabru, novo ime Domovinski pokret trebao bi imati do kraja tjedna.

