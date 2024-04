Na rovinjskoj pozornici Dana komunikacija uručene su nagrade najboljim projektima natjecanja MIXX Awards Croatia, koje uz IAB Croatia po međunarodnoj licenci četrnaestu godinu u Hrvatskoj nagrađuje najbolja digitalna ostvarenja.

Proglašene su najbolje digitalne kampanje i digitalni alati/platforme u području tržišnih komunikacija natjecanja MIXX Awards Croatia 2024, a nagrade su dodijeljene na novom izdanju Dana komunikacija. Na natjecanju se ocjenjuju kreativnost, strategija, izvedba, korištenje medija i postignuti rezultati, a upravo je po tim kriterijima stručni žiri natjecanja titulom MIXX Awards Croatia 2024 Best in Show nagradio projekt naziva Valamar – The Data Driven Stay oglašivača Valamar Riviera i SeekandHit. Proglašeno je i 13 pobjednika kategorija natjecanja.

Studenac i Imago Ogilvy osvojili su nagradu Brand Awareness Campaign za projekt EVERYBODY GUC GUC.

kompare.hr dobio je priznanje u kategoriji Direct Response and Lead Generation Campaign s projektom Usporedivo bolje prikupljanje leadova!

Čistoća Split i CTA komunikacije pobjednici su kategorije Cross-Media Integration Campaign s projektom Odvoji, lako je.

Wolfgang & Dolly i MinusMinus Agency za projekt Funk YU crowdfunding kampanja osvojili su nagradu Campaign Effectiveness.

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu (HZTM) i Go2Digital & EY Hrvatska osvojili su nagradu Corporate Social Responsibility Campaign za projekt Krv=Život.

Croatia osiguranje i Shape 404 pobjednici su kategorije Best Digital Product za projekt Moja Croatia redizajn aplikacije.

RBA – Raiffeisenbank Hrvatska i Imago Ogilvy dobili su priznanje u kategoriji Best Branded Content za projekt ”Financijska početnica: Oni od plaće do plaće” - kampanja financijskog opismenjavanja.

U kategoriji Best Website A1 Hrvatska i Netgen proglašeni su najboljima s projektom A1 web redesign 2023.

Jamnica plus i Degordian s projektom Senzacija na društvenim mrežama najbolji su u kategoriji Best Social.

AMMI i Rinzol s projektom Purple Story Gamble Glory zaslužili su priznanje u kategoriji Viral.

Kategorija Best Tech and Innovation nagradila je Human Interaction Company za projekt Fusion Food, ali i Konzum plus i ZOO agenciju za projekt Zvjerići AR.

Pobjednici kategorije Best Publisher Project jesu Telegram Media Grupa s projektom Depra.

Tko je bio u žiriju?

U žiriju, koji je i ove godine odabrao najbolje među domaćim digitalnim projektima, okupljen je tim vrhunskih stručnjaka digitalne industrije. Njime je predsjedao Đuro Korać (Nivas), a pridružili su mu se Stella Antunović (Val grupa), Vanja Bertalan (Human), Nela Fegić Moguljak (Imago Ogilvy), Ivanka Mabić Gagić (Httpool), Marko Matejčić (EssenceMediacom), Fran Mubrin (404), Eva Tetec (Izone), Tibor Trupec (Kontra), Matija Vučković (Eskimi), Tomislav Vuk (Pro Media Group) i Šime Živković (Seekandhit).

„Imali smo velik broj lijepih radova, žiri je imao dosta težak zadatak i htio bih im upravo zato zahvaliti na sjajnoj raspravi koja je polučila rezultate koje smo večeras vidjeli. Čestitam svim pobjednicima“, poručio je Đuro Korać, predsjednik ovogodišnjega žirija MIXX-a.

Glamurozna atmosfera glavne pozornice festivala uz konfete, pobjedničke govore i izvrsno raspoloženje komunikacijske zajednice uveličali su proslavu najboljih hrvatskih digitalnih projekata u svečanoj završnici ovogodišnjih Dana komunikacija.

Više informacija potražite na www.danikomunikacija.com.