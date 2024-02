Prva polovica ovogodišnje veljače u Hrvatskoj je u većini krajeva rekordno topla, osobito što se najviših dnevnih temperatura tiče. Iako promjenjivije, iznadprosječna toplina se nastavlja i u novom tjednu. No, današnje jutro je također bilo primjerenije srcu proljeća, nerijetko i na moru i na kopnu uz temperaturu višu od prosječno najviše dnevne za ovaj dio mjeseca.

Sutra nam tlak pada uz približavanje oslabljenog frontalnog poremećaj sa zapada, ali on će se u popodnevnim satima raspasti prelaskom preko naših krajeva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

PONEDJELJAK

No, prije toga, u hladnijim jutarnjim satima više vedrine, osobito prema istoku i jugu zemlje. U unutrašnjosti će lokalno biti i magle, najčešće u Slavoniji. Tijekom prijepodneva kreće zato novo naoblačenje sa zapada, na sjeveru Istre i na širem riječkom području već moguće uz koju kap kiše. Vjetar uglavnom slab. Najniža temperatura na kopnu tek u malom plusu, ali pri tlu nakon noćne vedrine očekujte slab mraz. Duž obale između 8 i 10 °C.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno oblačno, ali samo lokalno može pasti sasvim malo kiše. Temperatura malo niža od današnje, ali i dalje iznad prosjeka za ovo doba godine, oko 13 °C. U Slavoniji, Baranji i Srijemu porast naoblake, kasno poslijepodne i navečer samo rijetko može pasti malo kiše. Uz naoblačenje prolazno slab do umjeren sjeverozapadnjak pa će se činiti malo svježije nego danas, uglavnom uz 13-14 °C.

I u Dalmaciji sve više promjenjive naoblake, tek lokalno koja kap kiše uz obalu na sjevernom dijelu, navečer i na udaljenijim otocima. Naime, krajem dana će zapuhati slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. No, bit će svježije nego danas, tj. manje toplo, uglavnom oko 16 °C. Na sjevernom Jadranu i u gorju još dosta oblaka, mjestimična kiša izglednija, a naoblaka će se smanjivati tek u večernjim satima. Vjetar slab do prolazno umjeren sjeverozapadni, u velebitskom kanalu krajem dana i bura. Temperatura od 10 °C u gorju do 14 °C uz more i na otocima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti u početku nakon mjestimične jutarnje magle, više sunčanih razdoblja, osobito u srijedu. No, od četvrtka sve neugodnije, povremeno i oblačnije uz izraženu južinu. Porasti će temperatura, lokalno do 18-19 °C, ali od petka raste i vjerojatnost za kišu, ponajprije u gorju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu u početku dosta sunca uz umjerenu buru, koja slabi u još sunčaniju srijedu. Od četvrtka zato sve oblačnije uz jačanje juga. Kiša u četvrtak najprije na širem riječkom području, u još vjetrovitiji petak uz olujne i orkanske udare juga moguća gotovo posvuda, a za vikend može i zagrmjeti. Temperatura bez veće promjene.