Tek sedmi puta u povijesti osvojen ovoliki Eurojackpot: Netko je bogatiji za 120 milijuna eura!

Foto: Kristina Stedul Fabac/pixsell

Što se tiče hrvatskih dobitaka, deset igrača pogodilo je 4+1, što im je donijelo 367,40 eura

24.9.2025.
7:16
danas.hr
Kristina Stedul Fabac/pixsell
Netko u Njemačkoj je bogatiji za čak 120 milijuna eura! Naime, u izvlačenju 76. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 7, 18, 31, 32, 33 - 10, 11, a dobitni listić je uplaćen u Njemačkoj. 

Kako je priopćila Hrvatska lutrija, to je ujedno i maksimalni iznos koji se može osvojiti, a ovo je sedmi put da je osvojen. Zanimljivo, u utorak navečer je pogodđen i 5+1 dobitak koji je nekom sretniku donio više od 21 milijun eura.

Što se tiče hrvatskih dobitaka, deset igrača pogodilo je 4+1, što im je donijelo 367,40 eura.

Iduće izvlačenje 10 milijuna eura

Kako navodi Hrvatska lutrija, slijedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 26. rujna, a glavni dobitak iznosi 10 milijuna eura.

POGLEDAJTE VIDEO Sretni dobitnik koji je osvojio Eurojackpot je Rabljanin. Iz Lutrije potvrdili što ga najviše brine

EurojackpotHrvatska LutrijaDobitnikDobitak
Tek sedmi puta u povijesti osvojen ovoliki Eurojackpot: Netko je bogatiji za 120 milijuna eura!