Svjedočanstva policajaca koji su 'imali posla' s 'rođenim' ubojicom. Mlađan ih je obilježio...

Nakon ubojstva Elizabete Šubić 3. siječnja 1998. godine, policija je prvo sumnjičila njezina tek punoljetnog dečka Karla. Iako nije bilo dokaza, nije bilo jasno tko bi ubio dragu i dobru 16-godišnjakinju. Tek nakon ubojstva umirovljenika Petra Jančića, shvatili su da se u njihovu kraju događa nešto čudno. Petar je bio dobar sa svima. Zločini su bili neshvatljivi, ali povezani. Potvrdile su to iste čahure pronađene pokraj oba tijela.

Tadašnji sisački inspektor Enes Toromanović otkrio je za novu epizodu Dosjea Jarak kako su došli do Srđana Mlađana. Nakon više mjeseci bez počinitelja, osnovan je specijalni tim na čelu s Toromanovićem. Cilj im je bio pronaći ubojicu djevojke i umirovljenika. Policajci su dobili zadatak na papir napisati bilo koje ime koje im padne na pamet. Koliko god ih se sjete. Tako je jedan policajac napisao i Mlađanovo ime i to zbog prijašnjih kaznenih djela koja je činio: od razbijanja izloga trgovina, sitnih krađa do paljenja školske knjižnice. Iako je doživio podsmjeh kolega jer je na papir stavio ime 16-ogodišnjeg klinca, Toromanović je odlučio provjeriti i njega.

Tad još nisu znali da je Mlađan kriv i za pljačku banke u Sisku. Učinio je to nekoliko dana prije uhićenja. Kupio je pištolj od oca razrednog kolege, maskirao se i ukrao oko 140 tisuća kuna. Kasnije je objasnio da mu je trebao novac za školski izlet.

Tijekom provjere Srđana Mlađana policajci su otkrili da je više od 50 puta posudio film Rođeni ubojice. Kad su ga pogledali, sve im je bilo jasno. Scene iz filma odgovarale su i sisačkom i petrinjskom ubojstvu. Ispitivali su ga dva dana prije nego što je priznao i odveo ih u pravoslavnu crkvu na petrinjskom groblju u kojoj je, u oltaru, sakrio pušku. Dok su išli prema ondje, sijalo je sunce i bilo je vedro.

U novoj epizodi Dosjea Jarak pogledajte što se dogodilo dok je "mrtav-hladan" kraj oltara pravoslavne crkve pričao što je i kako napravio.

Osuđen je tada na maksimalnu kaznu za maloljetnika - 10 godina. S vremenom je uzornim vladanjem dobio pravo na slobodne vikende. Na jednom takvom opljačkao je ljekarnu u Požegi, a s drugog se nije vratio. Nagovorio je sestričnu Draganu Bodlović da mu unajmi stan na svoje ime. Međutim, shvativši da ne prestaje s kriminalom prijavila ga je. Policija je došla na dojavu na borongajsku adresu. Dok su ga dvojica policajaca čekala pred praznim stanom, Milenko Vranjković King spustio se pred ulaz. Tada je došao Srđan Mlađan i ispalio u njega tri metka. Iza policajca je ostala supruga i tri sina. Tadašnji zapovjednik interventne jedinice Damir Komljenović opisao je ubijenog specijalca iz Lučkog kao poštenog, vrijednog policajca. "Dogodila se katastrofa", rekao je. Odmah je digao sve ljude.

Znali su da sestrična živi u blizini i pozvonili su joj na vrata. Bila je u šoku. Mlađan joj je zvonio pola sata ranije, ali nije mu htjela otvoriti vrata. Komljenović je sumnjao da je Mlađan u blizini. Nije se htio maknuti dok ne pregledaju zgradu. Bio je u pravu. Mlađan je krenuo za Nikolinom Kosović koja je išla kući. Pratio ju je do stana i ušao. Prijeteći oružjem zatočio je majku Boženu, Nikolinu i njezina brata Mirka. Mlađan je natjerao Boženu da nazove policiju i pita što se događa, kada će se policija maknuti.Iskusni inspektor Boženu je naveo da mu preko telefona, bez riječi, potvrdi drži li ih Mlađan kao taoce.

Što je to Božena učinila i kako danas živi pogledajte u novoj epizodi Dosjea Jarak ekskluzivno na platformi Voyo.

