Nakon maratonske postizborne partije šaha i konačnog završetka kadrovske slagalice, u suton prošloga tjedna napokon je potvrđena treća Vlada novog-starog premijera Andreja Plenkovića i njegovih 18 ministara koji će već ovog ponedjeljka početi s primopredajom ministarstava. Većina od njih uigrana su imena od povjerenja šefa HDZ-a. Jedan posve novi ministar bit će Tonči Glavina koji će Ministarstvo turizma preuzeti od dosadašnje ministrice Nikoline Brnjac koja na EU izborima lovi briselski mandat, a troje novih ministara dolazi iz redova Domovinskog pokreta.

I dok se seciraju njihovi životopisi, pod upitnik stavljaju diplome i biznisi njihovih članova obitelji, neki već postavljaju pitanje koliko će izdržati u Vladi i hoćemo li ih u ministarskoj fotelji gledati do kraja mandata. Jer, treba podsjetiti, Plenković je ministre "mijenjao kao čarape" pa je one koji su otišli puno teže pobrojati nego one koji su ostali uz njega.

Iako je Plenković rekorder u tom smislu, hrvatska se politička scena sjeća još jednog neslavnog rekordera čiji je ministarski mandat trajao kraće nego rok trajanja jogurta iz trgovine.

Šestodnevni ministar

Šest dana - toliko je izdržao Mijo Crnoja, ministar s najkraćim stažem u novijoj hrvatskoj povijesti kojeg je mjesta u Vladi koštala Afera baraka. Od šest dana, tri se dana zazivala njegova ostavka. Na čelo Ministarstva branitelja došao je 22. siječnja 2016. u vladi Tihomira Oreškovića, koja se istini za volju također nije dugo zadržala u Banskim dvorima i tijekom koje je uslijedila do tada neviđena kriza vlasti koja je kulminirala izglasavanjem nepovjerenja Oreškoviću i padom Vlade.

Crnoja je u Ministarstvu branitelja naslijedio Predraga Freda Matića i, iako se tamo zadržao samo do 28. siječnja, uspio je podići veliku buru u javnosti. Na primopredaji Ministarstva uslijedio je rijetko viđen cirkus. Crnoja je pozvao biskupa Vladu Košića da blagoslovi zgradu Ministarstva. Dok je on škropio prostorije, Crnoju su okupljeni dočekali uz suze i zagrljaje. Glasno je inzistirao na objavi Registra izdajnika, čemu su se usprotivili drugi članovi tadašnje Domoljubne koalicije, posebice Most, HSLS i stranka Milana Bandića. A najavio je i traženje od Sabora da se mirovine branitelja ne isplaćuju preko dva ministarstava.

Ali prije nego što išta od toga uspio sprovesti u djelo, i prije nego što se uspio udomaćiti u ministarskoj fotelji, u javnosti je odjeknula vijest da je Crnoja službeno prijavljen u drvenoj šupi u Samoboru i da je izbjegavao plaćanje prireza. Daščara na ledini u kojoj je bilo nešto otpada, a na kojoj je crnim sprejem bio ispisan broj 85G, očigledno nije bilo mjesto u kojem se može živjeti.

'S novcima od kredita mogu i na put oko svijeta'

Crnoja je ledinu dobio od Samobora da tamo izgradi kuću. Za to je dobio i povlašteni kredit od 54.000 eura da izgradi kuću za sebe i svoju obitelj, iako je godinu prije toga već imao rješenje prema kojem je naslijedio obiteljski stan. No, kako je tada pisao Index, novac je oročio i nastavio živjeti u Podsusedu. "S novcima od kredita mogu što hoću pa i na put oko svijeta", tvrdio je Crnoja kad je otkriveno da je prijavljen na lažnoj adresi, dajući do znanja da ne vidi ništa sporno u cijeloj priči. Tvrdio je da mu ne pada na pamet da podnese ostavku.

Nakon što je objavljena fotografija daščare, Crnoja je ekspresno reagirao i izbrisao tu adresu iz svoje službene biografije na stranicama Sabora i Vlade. Tada prvi čovjek HDZ-a Tomislav Karamarko branio ga je tvrdeći da se protiv njega vodi klasična haranga. Sličnim se rječnikom služio i Plenković godinama kasnije kad bi netko od njegovih ministara došao pod povećalo zbog afera.

"Ne želim biti uteg Vladi", prelomio je Crnoja tog 28. siječnja, nakon dva maratonska sastanka u Banskim dvorima gdje je razgovarao s premijerom Oreškovićem, potpredsjednicima Vlade Tomislavom Karamarkom i Božom Petrovom kojima je predočio dokumentaciju. Konzultirali su i pravne stručnjake koji su, govorili su, ocijenili da nema nikakve krivice koje su mu mediji stavili na teret.

Problematična biografija

Ali, Crnoja je bio odlučan da ode iz Vlade, govoreći kako ne želi biti problem zbog kojeg hrvatska Vlada ne bi uspjela, a hrvatska država krenula najbolje. I bez njega, pokazali su idući mjeseci, Oreškovićeva Vlada svejdeno nije uspjela.

Osim afere sa šupom i lažnim prebivalištem, Crnoja je u svom životopisu imao još veće skandale. Bio je pritvoren u Remetincu zbog nasilničkog ponašanja, samohranoj majci djeteta s poteškoćama u razvoju koja ga je u više navrata prijavljivala zbog prijetnji zavario je vrata garaže, a, kako je pisao Nacional, u sudskom sporu koji se vodio oko toga doveo je svjedoke koji su dali lažne iskaze. Postavljalo se pitanje kako je unatoč nizu problematičnih stvari iz njegove biografije uopće prošao sigurnosnu provjeru i zašto ga je čelništvo HDZ-a uopće kandidiralo za ministra.

Do tada su najkraće mandate imali Osman Muftić, ministar znanosti i tehnologije u razdoblju od 17. srpnja 1991. do 31. srpnja 1991, Slavko Degoricija koji je bio ministar u Vladi od 17. srpnja 1991. do 31. srpnja 1991, Šime Đodan koji je u ministarstvu obrane proveo 15 dana, od 2. srpnja 1991. do 17. srpnja 1991, te Onesin Cvitan, ministar unutarnjih poslova od 2. srpnja 1991. do 17. srpnja 1991.

Nakon više od dva mjeseca koliko je Ministarstvo bilo bez novog ministra, naslijedio ga je Tomo Medved koji je i danas dio Vlade i jedan tek od četvorice ministara i ministrica koji su ostali uz Plenkovića od početka njegova prvog mandata 2016. godine.

