Mnogi su se raspisali o fenomenu "lipanjskog monsuna" koji prijeti Hrvatskoj, a temu o njemu prvi je potegnuo portal Istramet koji je objavio: "Jeste li čuli za pojam lipanjski monsun? Ako niste, uskoro bi mogli. Kome trebaju poplave na početku ljeta".

Pitali smo RTL-ova prognostičara Doriana Ribarića o čemu je točno riječ i na što se trebamo spremiti. "Sam naziv 'Europski monsun' nije monsun u pravom smislu te riječi, jer se ne ispunjavaju uvjeti po kojima klasificiramo takve meteorološke pojave, prvenstveno one fizikalne o velikoj temperaturnoj razlici kopna i mora. Ono na što se ovdje misli je vjerojatno prevladavajuće zapadno strujanje, tj. vjetrovi koji putuju od Atlantika prema Europskom kopnu i tako nose dosta vlažnog oceanskog zraka na, kao i inače u kasno proljeće, na dovoljno zagrijanu podlogu. To donosi grmljavinska nevremena i moguću tuču. No, takvo strujanje i inače prevladava u našim umjerenim zemljopisnim širinama, najjače je zimi, slabi tijekom proljeće pa ponovno jača negdje početkom ljeta ili već u lipnju pa se ovdje onda iskoristio i taj termin 'lipanjski monsun' - koji to nije", pojasnio je Ribarić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Potom je naveo koja su područja Europe pogođena "lipanjskim monsunom" i je li Hrvatska na njegovom "putu".

"Ta meteorološka pojava 'europskog monsuna' ili stručno povratka zapadnih vjetrova veći utjecaj ima na obalu Europe uz sam Atlantik, točnije Veliku Britaniju, Irsku, zemlje Beneluksa, sjevernu Francusku, zapadnu Njemačku te dijelove Skandinavije. Kao i kod nas, nestabilno vrijeme u lipnju je uobičajeno, ali u prosječno sedam od 10 godina dolazi do tog ponovnog jačanja zapadnog atmosferskog strujanja. Klimatološki gledano lipanj je u kopnenom području Hrvatske najkišovitiji mjesec u godini, s najčešćom kišom i najvećom mjesečnom količinom oborine. Ima najveći broj dana s grmljavinom i tučom", naveo je Ribarić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dao je i dugoročnu prognozu napominjući da one za oborine još nisu dovoljno pouzdane te rekao: "Naslućuju se količine oborine za lipanj u okvirima prosjeka ili malo više od toga, a vjerojatnost za sušu raste od srpnja, osobito u kolovozu."

POGLEDAJTE VIDEO Pogledajte dramatičnu snimku jučerašnje eksplozije u Karlovcu

Tekst se nastavlja ispod oglasa