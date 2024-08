Tihomir Vukoja porodio suprugu na parkiralištu, malena Klara nije mogla čekati!

Sve je počelo kao običan jutarnji dan. Barbara je osjetila početne trudove, no s obzirom na to da su bili lagani i rijetki, vjerovali su da imaju dovoljno vremena za pripremu i odlazak u bolnicu. Tihomir je odveo djecu kod svojih roditelja, no kad se vratio, situacija se promijenila. Trudovi su postali intenzivni, a odlazak u bolnicu činio se sve manje vjerojatnim, piše Zadarski list.

Unatoč brzom pogoršanju situacije, Barbara je ostala smirena i svjesna što treba učiniti. Dok su se pokušavali spustiti niz stubište, njezin vodenjak je puknuo, ali čak i tada, bez panike, koordinirala je Tihomira i obitelj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na kraju, kad su stigli do automobila, postalo je jasno da više nema vremena za bolnicu. Dijete je počelo izlaziti, i porod se odvijao na parkiralištu ispred njihove kuće.

Srećom, Barbara je znala što treba raditi, a Tihomir je, unatoč početnoj nervozi, uspješno asistirao tijekom cijelog poroda. Unutar desetak minuta, njihova kćerkica Klara došla je na svijet. Hitna pomoć stigla je ubrzo nakon poroda i preuzela brigu o majci i novorođenčetu, a osoblje zadarske bolnice kasnije ih je srdačno primilo i pružilo potrebnu medicinsku pomoć.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Trudnice dolaze iz drugih županija roditi u Kninsku bolnicu: 'Oni su non-stop s nama. Doktor je cijelu noć bio sa mnom'

Tekst se nastavlja ispod oglasa