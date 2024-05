Pretežno vedro, samo na krajnjem jugu lokalno može biti više oblaka. Bit će i mirnije nego u petak, vjetar uglavnom slab jugozapadni, u Dalmaciji slabo do umjereno jugo. Na kopnu između 10 i 12 Celzijevih stupnjeva, samo u gorju i po kotlinama moguće koji niže, a duž obale i na otocima između 15 i 18.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj većinom sunčano, samo lokalno uz umjeren razvoj oblaka. Ali tek tu i tamo zanemariva vjerojatnost za pokoju kap kiše. Vjetar uglavnom slab jugozapadni, a temperatura 25, 26 Celzijevih stupnjeva, dakle vrlo toplo i idealno za boravak na otvorenom.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo. I ovdje umjeren dnevni razvoj oblaka, ali ostaje uglavnom suho. Uz većinom slab vjetar temperatura malo viša od jučerašnje, između 26 i 28 stupnjeva.

U Dalmaciji barem djelomice sunčano, samo prolazno umjerena naoblaka, osobito na krajnjem jugu. Puhat će uglavnom umjereno, prema otvorenom moru i pojačano jugo, a temperatura oko 26 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano i uglavnom suho, iako će biti nešto oblaka dnevnog razvoja. Duž obale i na otocima jugo većinom slabo, samo rijetko umjereno. Temperatura 24, 25 stupnjeva, a u gorskim predjelima slab do umjeren jugozapadnjak i moguće koji stupanj više.

PROGNOZA ZA KOPNO

Na kopnu uglavnom suho još samo do pred kraj vikenda, a već u nedjelju navečer promjenjivije i nestabilnije. Mjestimična kiša, pljuskovi i grmljavina sve do srijede, u utorak moguće i izraženiji. Stabilnije i sunčanije, ali ne posve suho od četvrtka. Sredinom tjedna zapuhat će slab do umjeren jugozapadnjak i južni vjetar, a temperatura se neće značajnije mijenjati.

PROGNOZA ZA MORE

Na Jadranu mjestimična kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom te umjereno jugo već od kraja vikenda. Lokalno izraženijih oborina početkom tjedna može biti na sjevernom Jadranu, a u utorak i drugdje uz jačanje juga na jako, na udare prema otvorenom moru moguće i olujno. Malo mirnije uz sve rjeđe oborine od četvrtka, dok temperatura ostaje slična - 25, 26 stupnjeva.