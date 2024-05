U društvu vrhunskih svjetskih i domaćih stručnjaka, uspješno je održano još jedno izdanje LEAP Summita, konferencije koja je u prostorima zagrebačkog SEECEL-a okupila domaću i globalnu elitu te predvodnike u poslovnim i tehnološkim inovacijama.

Više od tisuću posjetitelja iz cijelog svijeta oduševljeno je pratilo 90 govornika koji su na tri stagea podijelili svoje bogato znanje s mladim vizionarima željnima znanja i inspiracije.

Najviše pozornosti na ovogodišnjem LEAP Summitu bilo je usmjereno na multidisciplinarne teme poput utjecaja umjetne inteligencije na poslovanje, tržišta kriptovaluta, trendova u ljudskim potencijalima, međunarodnog poslovanja i poduzetništva, digitalnih trendova, održivog razvoja i brojnih drugih relevantnih pitanja današnjice.

Tako je SEECEL (prostor Sveučilišta u Zagrebu), na dva dana postao središte pažljivo odabranih tema, govornika i rasprava gdje su mladi talenti imali prilike povezati se s vodećim imenima u industriji, vrhunskim stručnjacima i izmijeniti iskustva te dobiti vrijedne savjete za vlastiti profesionalni put.

Odvažnost i znatiželja su ključ uspjeha

Drugi i završni dan konferencije također je okupio niz zanimljivih i inspirativnih govornika, a najviše pažnje privukli su stručnjaci iz svjetski poznatih kompanija poput Amazona, Binancea, Norditecha itd.

Jedan od istaknutijih predavača bio je Kareem Edwards, izvršni direktor logističkih operacija u Amazonu, globalnoj kompaniji koja je nedavno predstavila Supply Chain, automatizirano rješenje koje pomaže prodavačima brzo i pouzdano slati proizvode širom svijeta. Kada je u pitanju tajna uspjeha, Edwards kaže da su stvari jednostavne. „Ostanite znatiželjni – ima puno toga što se može naučiti i učiniti s novim poslovnim modelima. Nove uloge i profesije rađaju se svaki dan. Ključna vještina je razvijanje snažne sposobnosti učenja i rješavanja problema. Također, razmislite o tome kako ćete danas biti bolji nego što ste bili jučer i kako ćete to iskoristiti i komunicirati da biste ostvarili svoj puni potencijal i ostavili pamtljiv trag“, rekao je Kareem Edwards.

Svaki od predavača podijelio je vlastita iskustva s mladim talentima o njihovim počecima karijere i kako gledaju na uspjeh. Priče su raznolike, ali poruka je ista: budite hrabri, odvažni i ostanite znatiželjni.

„Najvažnije je odlučiti što želite postići. Dakle, osim ako ne znate kamo idete, ne možete pronaći put koji vas tamo vodi, tako da su dvadesete idealne da se okušate u različitim karijerama. Odvojite malo vremena da dobro razmislite, ali znajte da ćete moći stvarno ubrzati svoj razvoj čim odlučite što želite postići i počnete uviđati komponente koje podržavaju taj put i počnete privlačiti stvari koje u konačnici podržavaju vaš cilj. Volim reći, izaberi ono što voliš i voli ono što izabereš“, poručio je Zoltan Vardy, etablirani start-up mentor i osnivač The Launch Code metodologije koji je pomogao više od 200 osnivača u preko 26 zemalja ostvariti zamjetan prihod.

Sveprisutna tema nerazumijevanja privukla je ogroman broj posjetitelja na Ideas&Tech by Binance tracku na Fight Club panelu Millenials vs. Gen Z. Da je ovo goruća tema dokazali su panelisti komentirajući sveprisutne stereotipe o mladima, odnosno ponašanju generacije Z. Jesu li lijeni ili samo imaju više izbora? Dario Marčac, osnivač Crew-a tvrdi da nisu lijeni nego da imaju više opcija nego prijašnje generacije, a s njim se složio i poduzetnik Ognjen Bagatin koji dodaje kako će samo one organizacije koje prihvate promjenu i koje se prilagode potrebama novih generacija zaista privući i zadržati Gen Z zaposlenike.

Uzbudljivi planovi za budućnost

Inače, ovo je prvi put da se LEAP Summit održao u SEECEL-u na oduševljenje publike, ali i organizatora koji ne skrivaju svoje veselje. „Vrlo smo zadovoljni i zaista smo dobili puno pohvala. Kroz dva dana konferencije okupili smo profesionalce iz raznih industrija koji su imali priliku poslušati više od 90 predavača iz Hrvatske, ali i svijeta. Zanimljivo je i da LEAP Summit nastavlja svoj internacionalni put i kroz multidisciplinarni program okuplja sudionike iz više od 20 europskih i svjetskih zemalja. Ove godine smo prvi put uveli i Full Experience dio programa gdje osim predavanja imamo i zanimljive radionice s keynote govornicima i tu vidimo odličan odaziv tako da taj koncept nastavljamo razvijati još više i iduće godine“, otkrio je Zdeslav Markoč, projektni voditelj LEAP Summit konferencije i član izvršnog odbora u HUKI-ju (Hrvatski ured za kreativnost i inovacije).

