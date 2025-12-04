Sud odbio žalbu: Tinejdžeri osumnjičeni za palež Vjesnika ostaju u zatvoru
Podsjetimo, sud je tinejdžerima odredio zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela
Dvojica tinejdžera (18) osumnjičenih da su 17. studenog upaljačem zapalili kartonsku kutiju na 15. katu zgrade Vjesnikova nebodera, koji je zatim izgorio, već se 12 dana nalaze u zatvoru.
Njihovi odvjetnici Ivan Orešković i Petar Barbir na to su rješenje Županijskog suda u Zagrebu uložili žalbu koja je, doznajemo, odbijena.
Odvjetnici su predložili da se tinejdžere pusti na slobodu uz mjere opreza ili da im se odredi kućni pritvor s nanogvicom, ali danas je odlučeno da se žalbe odbijaju.
Osumnjičeni tinejdžeri tako ostaju u zatvoru do daljnjega.
Podsjetimo, sud je tinejdžerima odredio zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. U zatvoru bi trebali provesti mjesec dana.
POGLEDAJTE VIDEO Rušenje Vjesnika tek dogodine, a uskoro će biti poznato i kako će se to realizirati