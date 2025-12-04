Sud odbio žalbu: Tinejdžeri osumnjičeni za palež Vjesnika ostaju u zatvoru

Dvojica tinejdžera (18) osumnjičenih da su 17. studenog upaljačem zapalili kartonsku kutiju na 15. katu zgrade Vjesnikova nebodera, koji je zatim izgorio, već se 12 dana nalaze u zatvoru.

Njihovi odvjetnici Ivan Orešković i Petar Barbir na to su rješenje Županijskog suda u Zagrebu uložili žalbu koja je, doznajemo, odbijena.

Odvjetnici su predložili da se tinejdžere pusti na slobodu uz mjere opreza ili da im se odredi kućni pritvor s nanogvicom, ali danas je odlučeno da se žalbe odbijaju.

Osumnjičeni tinejdžeri tako ostaju u zatvoru do daljnjega.

Podsjetimo, sud je tinejdžerima odredio zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. U zatvoru bi trebali provesti mjesec dana.

