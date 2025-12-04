FREEMAIL
NIŠTA OD NANOGVICA /

Sud odbio žalbu: Tinejdžeri osumnjičeni za palež Vjesnika ostaju u zatvoru

Sud odbio žalbu: Tinejdžeri osumnjičeni za palež Vjesnika ostaju u zatvoru
Foto: Rtl Danas

Podsjetimo, sud je tinejdžerima odredio zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela

4.12.2025.
16:39
danas.hr
Rtl Danas
Dvojica tinejdžera (18) osumnjičenih da su 17. studenog upaljačem zapalili kartonsku kutiju na 15. katu zgrade Vjesnikova nebodera, koji je zatim izgorio, već se 12 dana nalaze u zatvoru. 

Njihovi odvjetnici Ivan Orešković i Petar Barbir na to su rješenje Županijskog suda u Zagrebu uložili žalbu koja je, doznajemo, odbijena. 

Odvjetnici su predložili da se tinejdžere pusti na slobodu uz mjere opreza ili da im se odredi kućni pritvor s nanogvicom, ali danas je odlučeno da se žalbe odbijaju. 

Osumnjičeni tinejdžeri tako ostaju u zatvoru do daljnjega. 

Podsjetimo, sud je tinejdžerima odredio zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. U zatvoru bi trebali provesti mjesec dana. 

POGLEDAJTE VIDEO Rušenje Vjesnika tek dogodine, a uskoro će biti poznato i kako će se to realizirati

Sud odbio žalbu: Tinejdžeri osumnjičeni za palež Vjesnika ostaju u zatvoru
Foto: Rtl Danas
TinejdžeriVjesnikZatvorPožar
