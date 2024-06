U jednom od najvećih zagrebačkih studentskih domova, domu Stjepan Radić na Savi nema vode zbog puknuća vodovodne cijevi, potvrdio je Studentski odbor Sava.

Loša je to vijest za studente s obzirom na to da su krenule vrućine i temperature koje prelaze 30 Celzijevih stupnjeva, no ubrzo je stigla cisterna s pitkom vodom koja je studentima dostupna ispred porte.

Foto: Facebook

Osim toga, ručak se neće posluživati ni u jednom restoranu, a i večera je upitna.

Dio studenata zasigurno nije bio oduševljen ovakvim vijestima, a neki su ironično zahvalili što su "obaviješteni na vrijeme".

