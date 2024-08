Sluz i prljavština posljednjih dana gomilaju se istarskim plažama. Iako bi čovjek na prvu pomislio da je riječ o zagađenju, pravi razlog je prirodni fenomen.

Riječ je o cvjetanju mora, pojavi koja je izražena još od lipnja. Cvjetanje se većinu ljeta zadržavalo sjevernije od Rovinja, a sada je stiglo do samog sjevera Jadrana. Ranije smo pisali da se smeđa mrlja širila morem kod Poreča, koji je i ranije imao problema s cvjetanjem. Mnogi su se požalili u komentarima ispod snimke koja pokazuje smeđu masu. "Tu se ne treba kupati", "Kakvo cvjetanje mora? Ovo je zagađenje", "Cvjetanje kanalizacije", stajalo je u komentarima.

Turiste koji su u srpnju došli na odmor u Istru zgrozio je izgled plaža. "To je smeđa sluz, ima čudan osjećaj kad se osuši na koži i dlakama", u prilogu RTL-a Danas ispričao je Robert iz Njemačke. Njegova sunarodnjakinja Betina također je ostala u šoku: "To je jako ljepljiva smeđa biljka. Bila nam je po kosi i posvuda."

Daniela Marića Pfannkuchen iz rovinjskog Centra za istraživanje mora u razgovoru za Jutarnji list ispričala je više detalja o neobičnom fenomenu. "Cvjetanje uz našu i talijansku obalu intenziviralo se u zadnja dva dana. Prije dva tjedna na otvorenom moru su se vidjeli 'oblaci' koji su sada isplivali na površinu i došli do obale. Ne znamo do kada će se zadržati jer je pred nama period stabilnog vremena, nema vjetrova. Javili su nam se i ribari koji ne mogu raditi jer im to jako otežava mreže", objasnila je Marić Pfannkuchen.

Postoje brojni čimbenici koji pogoduju cvjetanju. "Stabilni vremenski uvjeti, brzi porast temperature mora u kasnu zimu i rano proljeće, dosta padalina što u more donosi i puno hranjivih soli pogoduju procesima povećanja broja stanica fitoplanktona. Trenutno cvjetanje mora ove godine obuhvatilo je cijeli sjeverni Jadran od talijanske do hrvatske obale. Među čimbenicima koji pogoduju stvaranju polisaharidnih eksudata su ograničenje fosfora i nagla povećanja temperature", objasnila je Marić Pfannkuchen.

Iako pojava nije ugodna oku, Marić Pfannkuchen navodi da nije riječ o ispustu ili zagađenju. Cvjetanje mora u našim krajevima normalna je prirodna pojava. Ipak, ovako intenzivne verzije, sa sluzavim nakupinama, nije bilo dvadesetak godina. "Sluzave nakupine nastaju djelovanjem fitoplanktona koji pod određenim uvjetima proizvodi i izlučuje veliku količinu organske tvari, no točni pokretači i mehanizmi nastanka sluzavih nakupina još uvijek nisu u potpunosti razjašnjeni. Vjetrovi i površinske struje ih tijekom dana najčešće nose prema obali, gdje se nakupljaju, uglavnom u zatvorenim uvalama, lukama, plažama", dodaje Marić Pfannkuchen.

"Osim neugodnog osjećaja na koži može se osjetiti i neugodan miris kada se sluz počne razgrađivati. Nakupine su nošene vjetrom i morskim strujama i pomiču se kroz dan. Obično su u jutarnjim satima dalje od obale i mjesto na kojima ih možemo vidjeti ovisi kako puše vjetar koji dan. Tako da se uvijek mogu izabrati neke plaže na kojima nisu prisutne kada se odlučimo na kupanje", zaključila je Marić Pfannkuchen.

