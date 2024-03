Maslinovo ulje naziva se i "tekućim zlatom", a stručnjaci se slažu da je izuzetno dobro za zdravlje. Osim što je zdravo, mnogima je ukusno, a cijena mu je blago rečeno vrtoglava.

Dok ćete litru suncokretovog ulja platiti oko 1,5 eura, ekstra djevičansko maslinovo ulje košta u eko trgovinama košta i do 30 eura. Naravno, možete pronaći i jeftinije, ali upitna je kvaliteta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ivona iz Drašnice kraj Makarske radi maslinovo ulje za osobne potrebe. Na pitanje, kakva je bila zadnja berba, kaže nam:

"2022. godina masline su izvrsno rodile, ali su zbog suše plodovi bili izuzetno mali pa smo izvukli samo nekih 20 litara ulja. Ove godine bilo je manje plodova, ali su bili puno mesnatiji pa smo dobili 30 litara."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U posljednjih godinu dana cijena litre maslinovog ulja skočila je skoro 70 posto u nekim zemljama. Portugal drži prvo mjesto na ljestvici sa 69 posto poskupljenja, slijedi Grčka sa 67 i Španjolska sa 63 posto. U Hrvatskoj je maslinovo ulje poskupilo za 44 posto.

Foto: Marko Picek/Pixsell Foto: Marko Picek/Pixsell

Pitali smo Srećka Grossa, predsjednika udruge Zagrebački maslinarski institut kako to objašnjava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jako je skupo zato što se u južnoj Italiji i Španjolskoj pojavila jedna bakterija koja hara maslinikom. Uništila je velike maslinike i zato je značajno smanjenja proizvodnja", kaže Gross te objašnjava da se isto dogodilo i u Portugalu. Za Grčku ne može garantirati, ali vjeruje da su se oni jednostavno poveli za cijenama kod susjeda.

"Suša je tome kumovala, a Grčka je vjerojatno vidjela kako su druge zemlje digle cijene pa su imali prostora diči svoje, manevrirati…", objašnjava stručnjak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što se tiče Hrvatske, dodaje Gross, uzrok poskupljenja je odraz devalvacije novca koji ukupno vrijedi sve manje.

"Inače, Hrvatska je ostala na svojoj klasičnoj proizvodnji i na sreću mi nemamo rafinirana maslinova ulja. Mi nemamo enormne proizvodnje. Ali imamo manje butik proizvodnje koja proizvode vrhunska ulja. Imamo najbolja ulja na svijetu", rekao je. Prosječna cijena litre maslinovog ulja malih proizvođača, koje on i preporučuje, je između 14 i 20 eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatska ima najkvalitetnije ulje na svijetu

Ove sezone maslina nije sjajno rodila.

"Bili su veliki ataci maslinove muhe koja izbuši plod i onda taj crv koji ide kroz plod masline, omogućava oksidaciju i hidrolizu spojeva u ulju, u toj maslini. Zato su ove godine ulja relativno slabije kvalitete, ali sva. I to ne govorimo o nekom pojedincu nego ukupno imamo manje i manje su kvalitete", objasnio je kakvo je stanje u Hrvatskoj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na količinu plodova najviše utječe kiša, odnosno količina vlage koja je potrebna.

"Što je veća suša manje će napredovati biljka iako mi iz ulja izvlačimo kompletnu smjesu, a to je i ulje i voda i onda separiramo ulje od vode. Kad je sušnija godina, imamo malo više ulja jer ima manje vode u postotku, ali biljka se puno bolje razvija kad ima dovoljno vlage", objašnjava Gross.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Danas u svijetu ima osam posto ekstra djevičanskog maslinovog ulja, a deklaracije u trgovinama pokazuju da ima 70 posto ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Gdje je ono postalo ekstra djevičansko? U lažnim deklaracijama", tvrdi Gross te napominje da je hrvatsko tržište maslinovog ulja izuzetno malo. Španjolska zauzima 52 posto svjetske proizvodnje, a Hrvatska možda jedan do dva posto. Jednostavno se ne možemo uspoređivati s njima.

"Ali, činjenica je da mi u Hrvatskoj nemamo ni jedan pogon za rafiniranje maslinovog ulja i ono što ljude često zavede je što misle da ako je nešto rafinirano da je to kvalitetno. Rafinirana maslinova ulja su proizvedena iz komine i to je čak i kancerogeno. To se estrahira pomoću organskih otapala koja ipak zaostaju u tom ulju i izazivaju rak kod čovjeka", kaže stručnjak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gross naglašava da je maslina prekrasna voćka od koje ne treba koristiti samo ulje. Preporučio je čaj od maslinovih listova jer ima puno polifenola. A preporučio je i džin od maslina koji i sam proizvodi.

POGLEDAJTE VIDEO: Miješaju sve i svašta pa tvrde da je maslinovo ulje, Kako prepoznati ono pravo? Proizvođač otkrio što napraviti