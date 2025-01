Podmeće li netko Domovinskom pokretu? Davor Gjenero: 'Nemaju alternativu...'

Domovinski pokret suočava se s dubokim krizama koje prijete njegovom opstanku na političkoj sceni. Problemi su započeli još ljetos uoči unutarstranačkih izbora kada je postalo jasno da u stranci postoje dvije struje. Jedna okupljena oko Ivana Penave i druga oko Maria Radića.

Nakon izbora na kojima je pobijedio Penava, Mario Radić, nezadovoljan smjerom stranke, osnovao je novu političku platformu, stranku DOMiNO. Javnost je šokirao i ministar gospodarstva Ante Šušnjar svojim izjavama o pečenju kiflica kao odgovor na visoke cijene kruha.

Kao šlag na tortu doašo je slučaj Josipa Dabre koji se našao u središtu skandala te dodatno uzdrmao Domovinski pokret. Dabro je odstupio s ministarske pozicije nakon što je u javnost procurila snimka na kojoj ispaljuje metke iz pištolja u vožnji dok u pozadini sviraju 'cajke'.

Istovremeno, traje istraga Stipe Mlinarića nakon što je protiv njega podnesena kaznena prijava zbog izvlačenja novaca iz udruge kojoj je predsjednik. Ovi događaja stavljaju u fokus ključna pitanja o budućnosti Domovinskog pokreta i njegovom utjecaju na političku scenu Hrvatske te smo o tome razgovarali sa stručnjakom, politologom Davorom Gjenerom.

Što se događa u Domovinskom pokretu? Podmeće li im netko?

Radi se o organizaciji koja je očito nekonsolidirana. Radi se o ljudima koji nisu dorasli funkcionirati u visokoj politici. To su ljudi koji su nepripremljeni za izazove koje donosi visoka politika. Premijer Plenković nema nikakvog razloga uništavati svoje koalicijske partnere. Nema nikakvog racionalnog razloga koji bi govorio o tome da bi on bio taj koji je nešto pokrenuo.

Ako govorimo o gospodinu Radiću, onda je očita njegova uloga u otvaranju oba slučaja (Dabro i Mlinarić), međutim, to ne znači ništa. To nije način ponašanja koji bi bio nelegitiman. Od ljudi koji obnašaju javne poslove se očekuje da se ponašaju primjereno tome. Mlinarić je pod vrlo ozbiljnom i teškom sumnjom. O kojem god iznosu novaca da se radi pa i o minornom novcu to uopće nije bitno. Potpuno je nebitno je li pritom on sudjelovao u evaziji novca radi svoje dobiti ili se radilo o nekom drugom obliku netransparentnog funkcioniranja udruge.

Takve stvari se jednostavno ne smiju tolerirati i to mora biti Izloženo javnoj kontroli. Ljudi ne razmišljaju o tome da onog momenta kad uđu u javnu sferu i kad počinju obavljati javne dužnosti, za njih važe drukčiji kriteriji kontrole nego za obične građane RH.

Može li se onda uopće reći da im Radić podmeće?

Oni su podmetnuli sami sebi. Prebacivati odgovornost na prijavitelja nečega što je nelegalno je pogrešno. Svatko od nas tko sazna za neko kazneno djelo dužan o tome obavijestiti nadležne institucije. Druga je stvar koliko je moralno poslovati i surađivati s ljudima za koje znate da su počinili neki prekršaj, a onda kad s njima uđete u politički sukob to prijavljivati.

Kako će ova situacija utjecati na Vladu?

To je sve izrazito neugodno za parlamentarnu većinu. Jako je nezgodno kad imate dva saborska zastupnika o kojima ovisi parlamentarna većina koji su sudionici ovakvih afera. To je problem koji se premijeru Plenkoviću dogodio zbog toga što nije mogao bez nekonsolidirane populističke političke opcije formirati parlamentarnu većinu. Ja ne mislim da bi ovo moglo dovesti do raspada vladajuće koalicije.

Domovinski pokret nema alternativu, ali ja to govorim pod uvjetima racionalnog političkog ponašanja aktera u Domovinskom pokretu. Oni su sad u situaciji da sasvim sigurno više samostalno ne mogu platiti cijenu sudjelovanja u političkoj areni. Isto tako imaju nulti koalicijski potencijal. Nitko njih ne bi odabrao za koalicijske partnere. Prijevremeni izbori za njih znače kraj političkog djelovanja.

Kako komentirate Dabrine optužbe na račun Plenkovića da je znao za korupciju u Hrvatskim šumama?

Nesuvislo ponašanje gospodina Dabre jer sve o čemu on sada govori se u javnosti zna barem od srpnja. Zna se za sukob između direktora Hrvatskih šuma i lobija oko Ivića Pašalića. Zna se da je Dabro pokušavao pogodovati lobiju oko Ivića Pašalića, kojem je sadašnji direktor Hrvatskih šuma ograničio utjecaj. Dabro nije rekao ništa novo. Najbolje što se moglo napraviti u toj situaciji je ono što je napravio glavni državni odvjetnik. Poslao je USKOK u Hrvatske šume da se odmah istraži o čemu se doista radi, a ne da se na osnovu poluinformacija i glasina stvara nekakva nekakva javna klima.

Što Dabro time pokušava?

Josip Dabro pokušava prebaciti lopticu i održati se na političkom životu.

Kome ova situacija ide na ruku?

Zoranu Milanoviću, koji očito ima velike političke ambicije. Ljudi pogrešno procjenjuju da je njemu cilj eliminirati HDZ, ali to nije istina - on pokušava ukloniti umjerenu centralističku administraciju Andreja Plenkovića. Cilj mu je dovesti u poziciju izvršne vlasti, administraciju u kojoj bi on mogao kreirati obrambenu, sigurnosnu i posebice vanjsku politiku. On nije zainteresiran niti za rušenje HDZ, a niti za to da on preuzme izvršnu vlast. To je mogao naučiti dok je bio premijer da tome nije dorastao. Zainteresiran je da ovaj svoj protueuropski, euroskeptični i protuatlantistički diskurs nametne kao dominantan u Hrvatskoj. To najlakše može napraviti uz pomoć neke kvazidesne, kvazisuverenističke administracije, a to bi bila HDZ-ova administracija bez Plenkovića.

