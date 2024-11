U tim zdravstvenim ustanovama odaziv je vrlo visok, čak i do 100 posto, pogotovo na Institutu za tumore gdje su se štrajku odazvali svi članovi Sindikata. "Veliki je odaziv i u Općoj bolnici Bjelovar gdje se ljudi ne mogu dogovoriti tko će raditi", rekao predsjednik Sindikata Zajedno Krunoslav Kušec, dodavši kako će se s točnim brojevima djelatnika u štrajku izaći kasnije. Štrajk planiraju do ispunjenja zahtjeva, no Kušec poručuje kako su još uvijek spremni na razgovor.