Od 'smrtnog grijeha' do 'izbora žene': Zagrepčani otkrili što misle o pobačaju

Prošle je godine u Hrvatskoj rođeno 32.170 djece, najmanje od 1991. godine, a očekivano trajanje života za tri je godine kraće od EU prosjeka, navodi se u izvješću Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) o prirodnom kretanju stanovništva u 2023. godini.

HZJZ je objavio i izvješće o pobačajima u zdravstvenim ustanovama u 2023., stoga smo pitale građane Zagreba što oni misle o pobačaju i najnovijim podacima, a odgovori su bili šaroliki - od onih koji su jasno rekli da su protiv, preko onih koji su rekli da su protiv, ali ga nikome ne bi zabranili, pa do onih koji smatraju da je to pravo žene da odlučuje o svome tijelu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Definitivno sam protiv. Ono što je Bog stvorio, čovjek ne smije dirati", stav je jedne Zagrepčanke. "To je zlo i veliki smrtni grijeh", dodala je.

Njezin sugrađanin također je protiv pobačaja, no kaže da ga nikome ne bi zabranio. "Nama muškarcima je lako govoriti o tome, ali treba biti žena i treba to trpjeti i podnositi", zaključio je jedan od naših sugovornika.

U očima jedne mlade Zagrepčanke, to je pitanje izbora žene. "Ona sama odlučuje želi li ga napraviti ili ne. Ja sam za pobačaj, nemam ništa protiv", objasnila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podaci HZJZ-a pokazuju da je prošle godine evidentirano 3015 legalno induciranih pobačaja, odnosno 9,3 pobačaja na sto poroda, najvećim dijelom na zahtjev žena u 30-im godinama života. Velika većina prijavljenih legalno induciranih pobačaja (75,1 posto) učinjena je na zahtjev žene, 7,2 posto zbog ugroženog zdravlja žene, a 3,2 posto zbog prethodno utvrđene malformacije ploda.

Složili se da treba poraditi na informiranju mladih

"Mislim da je puno, ali onda opet vjerujem da ljudi koji su bili u toj situaciji, da su imali neki drugi izbor, ne bi to napravili", uvjerena je jedna Zagrepčanka.

Prošle su godine obavljena 23 pobačaja manje u odnosu na 2022. godinu, te je zadržana približno ista prosječna stopa od 380,6 namjernih pobačaja na 100.000 žena generativne dobi. No ako se gleda dulje razdoblje, prošle su godine, u odnosu na 2008. godinu, obavljena 1422 legalno inducirana pobačaja manje.

Oko 44 posto žena koje su se odlučile na pobačaj bio je u 30-im godinama života, a 20-godišnjakinja je bilo 38,5 posto. Velika većina prijavljenih pobačaja (75,1 posto) učinjena je na zahtjev žene, a njih 30-ak posto bilo je u braku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ako je žena u opasnosti i ako će joj abortus spasiti život i poboljšati daljnji život, zašto ne? Mogu razumjeti da netko želi abortirati i ako dijete ima neke poteškoće i neće se roditi zdravo", dodala je.

Ovakvi podaci nisu začudili njezinog sugrađana koji kaže - "S obzirom na ekonomsku situaciju, ne bih se ni začudio da ljudi ne žele imati više od dvoje djece".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Drugi nisu imali toliko razumijevanja. Ipak, neki su se složili da treba poraditi na informiranju o spolnom i reproduktivnom zdravlju te obrazovanju mladih jer nedostaje otvorenog razgovora o ovim temama. Što su još poručili, pogledajte u videu.

POGLEDAJTE VIDEO: Od 'smrtnog grijeha' do 'izbora žene': Što Zagrepčani misle o pobačaju?