Hrvatsko ratno zrakoplovstvo se modernizira! Nakon što je prošle godine dogovorena kupnja vojnih zrakoplova Rafale, sada se nabavljaju i novi helikopteri, a u srijedu su hrvatska i američka vlada potpisale ugovor o nabavi dodatnih helikoptera Black Hawk. Ukupna vrijednost osam helikoptera UH-60M Black Hawk iznosi 273,8 milijuna američkih dolara, od toga četiri helikoptera stižu u Hrvatsku putem donacije SAD-a, a četiri nabavom iz hrvatskog državnog proračuna.

Na potpisivanju ugovora u vojarni Lučko sudjelovao je i ministar obrane Ivan Anušić koji je kazao da "nabava osam zrakoplova UH-60M Black Hawk predstavlja velik i bitan trenutak za Oružane snage RH i Hrvatsku". Iako je oporba i dio javnosti kritizirao nabavu novih aviona i helikoptera, pitate li bilo koga iz sustava – modernizacija opreme bila je gotovo pa nužna. Jednako kao i novi vojni zrakoplovi, Hrvatskoj su trebali i novi helikopteri.

Dugo je u upotrebi

No, zašto baš Black Hawk i koja je njihova prednost u odnosu na helikoptere koje je HRZ do sada koristio? O ovoj temi, razgovarali smo s dobro upućenim sugovornikom iz sustava, koji nam je detaljno razjasnio u koje se sve svrhe mogu koristiti novi helikopteri te koja je njihova prednost u odnosu na helikoptere koje smo do sada koristili.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Black Hawk su višenamjenski helikopteri američke proizvodnje koje proizvodi firma Sikorsky. To je helikopter relativno stare konstrukcije koji se počeo konstruirati 1972. godine, a u upotrebu je uključen 1979. godine. S obzirom na to da je dugo u upotrebi, ima veliki niz inačica, a što znači da su sve "dječje bolesti" kako nam tumači naš sugovornik, nekakve tehničke i/ili ostale greške koje je imao, otklonjene.

"Ti helikopteri su se s vremenom poboljšavali i ugrađivala se nova oprema, što znači da je taj helikopter doveden tehnički do savršenstva", kaže nam naš sugovornik.

Black Hawk helikopteri su veoma pouzdani i imaju jako dobru opremu, a u Hrvatskoj će zamijeniti stare ruske helikoptere iz obitelji Mi-8.

"Black Hawk je nešto manji, ali je zato svestraniji. Kako su se razvijale njegove inačice, on se koristio i u kopnenoj vojsci, u zrakoplovstvu, u mornarici, ali i u civilne svrhe. On je namijenjen za transport ljudi i tereta unutar, za vanjski transport, za specijalne snage, za transport bolesnika, čak za neke borbene misije gdje se na njega može nakačiti dosta opreme - od raketa do strojnica koje se bočno namještaju", govori nam naš sugovornik.

Posadu Black Hawka čine tri do četiri člana - dva pilota i jedan letač mehaničar, s time da se na strojnici povremeno koristi i drugi mehaničar. Osim u vojne svrhe, Black Hawk može jednako dobro poslužiti i u neke druge, civilne svrhe. U ovim se helikopterima mogu prevoziti bolesnici, mogu se koristiti i za gašenje požara jer helikopteri mogu nositi krušku za vodu, mogu transportirati vatrogasce ili po potrebi neki teret.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Doseg gotovo 600 kilometara

Varijantne helikoptera koje dolaze u Hrvatsku posebne su po tome da su konstruirane da se na njih mogu priključiti razno razni dodaci – nosila, rakete, strojnice, itd., pa će ti helikopteri moći izvršavati niz vojnih i civilnih zadaća.

U Hrvatsku stiže zadnja inačica Black Hawka, UH-60M, odnosno najmoderniji helikopter koji trenutno proizvode. Njegova maksimalna brzina je otprilike 300 km/h. Doseg mu je oko 580 kilometara, bez dodatnih rezervoara koji se mogu prikačiti. Ima dva motora i veoma je siguran jer je tehnički dovezen do savršenstva.

"Što se tiče opreme, to je sve moderno i piloti imaju svu opremu koja im je potrebna da mogu izvršavati zadaće u svim vremenskim uvjetima, danju i noću, tako da je to sve zavisi o obučenosti posade", kaže nam naš sugovornik. Govoreći o razlici između Black Hawk helikoptera i helikoptera koje sada imamo, Black Hawk je zadnja generacija najmodernijih helikoptera s najmodernijom opremom, a mi smo imali helikoptere koji su sovjetske proizvodnje.

Ti helikopteri koje mi imamo su uglavnom transportni helikopteri, on ne može izvršavati baš taj spektar zadaće kao što može izvršavati novi Black Hawk. Iako je on manji po svojim kapacitetima, ne može nositi toliko ljudi i toliko tereta, ali je moderniji, suvremeniji i ima spektar zadaća koji se sa starima ne može usporediti“, kaže nam sugovornik, slikovito dodajući da smo do sada "imali Ladu, a sada imamo Mercedes ili BMW".

POGLEDAJTE VIDEO: Stigla nam dva Black Hawk helikoptera

Što se same obuke tiče, razlika nije prevelika, a sama tehnika pilotiranja je otprilike ista. "Što se tiče opreme, piloti će morati savladati eksploataciju te opreme jer on ima puno više opreme, ali ta oprema omogućava sigurniji let. Sva oprema pomaže pilotu da se u teškim situacijama bolje snalazi. Neće oni nešto posebno dugo trebati obuku, to je klasična obuka koju prolaze dijelom na zemlji i dijelom u zraku i oni se isto tako kroz eksploataciju, znači kroz svoje letenje, uvježbavaju i napreduju. Obuka je proces. Neke stvari odmah ne mogu napraviti, ali kroz neko vrijeme, sve što može helikopter, oni mogu s njim napraviti", kazao nam je naš izvor.