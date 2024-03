Na račune saborskih zastupnika mjesečno sjedaju plaće u rasponu od 1800 do 3000 eura. Osim plaće, koja ovisi o radnom stažu, osobnom odbitku te porezima kao i dužnostima koje obavljaju, zastupnici imaju pravo i na zastupnički paušal u iznosu od oko 200 eura mjesečno.

Oni koji žive izvan Zagreba, imaju pravo i na naknadu za odvojeni život u iznosu od 133 eura. Nju primaju devet mjeseci u godini, koliko sabor i zasjeda. Nadalje, zastupnici čije je prebivalište udaljeno 50 kilometara od Zagreba imaju pravo i na pokrivanje troškova službenih ili unajmljenih stanova i to u iznosu do 332 eura i režija do 66 eura mjesečno. Osim toga, imaju pravo i na troškove za kilometražu koju prijeđu vlastitim automobilom za dolazak na sjednice kao i cestarinu - za dolazak u Zagreb i povratak kući.

No, postavlja se pitanje što je s njihovim plaćama nakon što prestanu obnašati zastupničku dužnost. Iako se aktualni Sabor raspušta danas, valja napomenuti da zastupnički mandat završava konstituiranjem novog saziva.

"Zastupnici koji su dužnost obnašali najmanje jednu godinu, nakon prestanka obnašanja dužnosti sve do početka ostvarivanja plaće po drugoj osnovi ili do ispunjenja uvjeta za mirovinu imaju, šest mjeseci od dana prestanka obnašanja zastupničke dužnosti, pravo na naknadu u visini plaće koju ostvaruje zastupnik na toj dužnosti, a sljedećih šest mjeseci pravo na naknadu u visini 50 posto plaće koju ostvaruje zastupnik na toj dužnosti", stoji u Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru.

"Zastupnici koji su dužnost obnašali manje od jedne godine, ali više od tri mjeseca, nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti sve do početka ostvarivanja plaće po drugoj osnovi ili do ispunjenja uvjeta za mirovinu imaju, tri mjeseca od dana prestanka obnašanja zastupničke dužnosti, pravo na naknadu u visini plaće koju ostvaruje zastupnik na toj dužnosti, a sljedeća tri mjeseca pravo na naknadu u visini 50 posto plaće koju ostvaruje zastupnik na toj dužnosti", dalje piše.

No, pravo na naknadu po završetku obnašanja zastupničke dužnosti nemaju oni koji su podnijeli ostavku na zastupničku dužnost, oni zastupnici kojima je prestao mandat jer su pravomoćnom sudskom presudom osuđeni na kaznu zatvora u skladu s odredbama posebnog zakona.

Nemaju ni oni koji obnašaju dužnost gradonačelnika ili općinskog načelnika ili njegovog zamjenika, bez obzira obnašaju li je bez zasnivanja radnog odnosa u jedinici lokalne samouprave. Nadalje, pravo na naknadu nemaju ni oni koji su vraćeni na rad na poslove koje su obavljali prije obnašanja zastupničke dužnosti.

