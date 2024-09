Prava drama odvijala se u prijepodnevnim satima u KBC-u Zagreb. U 10.05 sati KBC je zatražio intervenciju zbog muškarca koji prijeti. Kako je policija objavila, muškarac je pritom koristio startni pištolj. Priveden je, a situacija u bolnici je pod nadzorom.

Rade Stojadinović, sudski vještak za oružje objasnio nam je što je to startni pištolj.

"To je oružje vrlo slično pravom pištolju, po obliku, veličini… Ali izrađeno od lošijeg materijala. Pravi pištolji ispaljuju prave metke koji nažalost mogu nekoga ubiti. Startni pištolji ispaljuju tzv. ćorke, metke koji samo puknu, izazovu prasak, ali ništa iz njih ne izleti. Znači, ispaljuju ćorke ili neubojite metke", objasnio je Stojadinović.

U narodu ih, kako kaže naš sugovornik, zovu i 'plašljivci'. "Kada govorimo o stvarnim i ružnim situacijama, kada netko uperi pištolj u nekoga, tko je laik, ne može prepoznati razliku. On se može koristiti u puno namjena. Najviše se koriste za start natjecanja. A mogu služiti i kao plašljivci. Ti meci koji se koriste u startnim pištoljima mogu izazvati samo pucanj, ali mogu te čahurice biti napunjene s nekom nadražujućom tvari. A to su tzv. suzavci. Barut izbaci kristaliće suzavca van i to je hlapljiva tvar koja iritira sluznicu oka na primjer", kaže Stojadinović.

Sudski vještak nam je potvrdio da se startni pištolji mogu kupiti u trgovini bez ikakvih policijskih odobrenja, ali se takav pištolj mora prijaviti u roku od osam dana policiji, kazao je. Nekada to nije bila obaveza, ali zbog sve više prepada tim pištoljima policija je uvela i tu evidenciju. A i trgovac koji prodaje takav pištolj dužan je uzeti ime i prezime i izvijestiti nadležnu policijsku postaju.

Naš sugovornik kaže da se po oglasnicima prodaje svašta, ne samo startni pištolji, već i oni pravi. Ovaj startni može se kupiti za 100 do 200 eura i lako ga je nabaviti.

MUP je na svojim stranicama objavio kategorizaciju oružja i što je zabranjeno oružje, a o svemu možete saznati OVDJE.

Zabranjeno je oružje kategorije A:

eksplozivni vojni projektili i bacači,

automatsko vatreno oružje,

skriveno ili prikriveno oružje,

streljivo s pancirnim, eksplozivnim ili zapaljivim projektilima te projektili za takvo streljivo,

streljivo za pištolje i revolvere koje ima ekspanzijski učinak te projektili za takvo streljivo, osim streljiva za lov ili sportsko oružje za osobe kojima je dozvoljeno koristiti ga,

automatsko vatreno oružje koje je prepravljeno u poluautomatsko vatreno oružje,

bilo koje od sljedećeg poluautomatskog vatrenog oružja sa središnjom udarnom iglom:

a) kratko vatreno oružje koje omogućuje ispaljivanje više od 21 naboja bez ponovnog punjenja, ako je spremnik kapaciteta većeg od 20 naboja dio tog vatrenog oružja ili ako je u njega umetnut odvojivi spremnik kapaciteta većeg od 20 naboja,

b) dugo vatreno oružje koje omogućuje ispaljivanje više od 11 naboja bez ponovnog punjenja, ako je spremnik kapaciteta većeg od 10 naboja dio vatrenog oružja ili ako je u njega umetnut odvojivi spremnik kapaciteta većeg od 10 naboja,

poluautomatsko dugo vatreno oružje (npr. vatreno oružje izvorno namijenjeno ispaljivanju s ramena) koje se može smanjiti na dužinu manju od 60 cm, a da ne izgubi svoju funkciju, i to sklopivim ili teleskopskim nastavkom ili nastavkom koji se može ukloniti bez upotrebe alata,

vojno i policijsko oružje,

eksplozivno oružje i njegovi dijelovi,

oružje koje je izrađeno ili prerađeno bez odobrenja,

sve vrste oružja s integriranim prigušivačima, prigušivači namijenjeni oružju i dijelovi za prigušivače,

svako vatreno oružje u ovoj kategoriji koje je prepravljeno da ispaljuje streljivo bez projektila, neškodljive nadražujuće tvari, druge aktivne tvari ili pirotehničko streljivo ili u paradno ili akustično oružje.

Nabava oružja temeljem odobrenja za nabavu oružja i njegova registracija

Nabaviti, a nakon toga i registrirati se može oružje kategorije B, a to je:

repetirajuće kratko vatreno oružje,

jednostrijelno kratkocijevno vatreno oružje sa središnjom udarnom iglom,

jednostrijelno kratkocijevno vatreno oružje s rubnim paljenjem, ukupne dužine do 28 cm,

poluatomatsko dugocijevno vatreno oružje kod kojeg spremnik i ležište naboja zajedno primaju više od tri naboja, u slučaju vatrenog oružja s rubnim paljenjem, odnosno više od tri, ali manje od 12 naboja, u slučaju vatrenog oružja sa središnjom udarnom iglom,

poluautomatsko kratkocijevno vatreno oružje, osim onog navedenog u stavku 1. točki 7. podtočki a) članka 7.,

poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje navedeno u članku stavku 1. točki 7. podtočki b) kod kojeg spremnik i ležište naboja ne mogu zajedno primiti više od tri naboja, pri čemu se spremnik može odvojiti odnosno nije sigurno da se uobičajenim alatom ne može prepraviti u oružje kod kojeg spremnik i ležište naboja zajedno primaju više od tri naboja,

repetirajuće i poluatomatsko dugocijevno vatreno oružje s glatkom cijevi ukupne dužine do 60 cm,

poluautomatsko vatreno oružje za civilnu uporabu koje je slično oružju s automatskim mehanizmom, osim onog navedenog u članku stavku 1. točkama 6., 7. ili 8.,

repetirajuće dugocijevno vatreno oružje,

dugocijevno oružje s jednom ili više jednostrijelnih užlijebljenih cijevi,

poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje, osim onog navedenog u kategoriji A,

jednostrijelno kratkocijevno oružje s rubnim paljenjem ukupne dužine najmanje 28 cm,

dugo vatreno oružje s jednostrukim okidanjem i glatkim cijevima stavljeno na tržište 14. rujna 2018. ili nakon tog datuma,

jednostrijelno dugocijevno oružje s kombinacijom glatkih i užlijebljenih cijevi,

poluatomatsko plinsko oružje koje se može lako prepraviti,

svako vatreno oružje u ovoj kategoriji koje je prepravljeno da ispaljuje streljivo bez projektila, neškodljive nadražujuće tvari, druge aktivne tvari ili pirotehničko streljivo ili u paradno ili akustično oružje.

Za koje oružje je dovoljna samo prijava policijskoj upravi/policijskoj postaji?

Samo uz prijavu nadležnoj policijskoj upravi ili postaji može se nabaviti i posjedovati oružje kategorije C, a to je:

svako vatreno oružje u ovoj kategoriji koje je prepravljeno da ispaljuje streljivo bez projektila, neškodljive nadražujuće tvari, druge aktivne tvari ili pirotehničko streljivo ili u paradno ili akustično oružje,

vatreno oružje razvrstano u kategoriju A ili B ili u ovu kategoriju koje je onesposobljeno u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/2403 оd 15. prosinca 2015. o utvrđivanju zajedničkih smjernica o normama i tehnikama onesposobljavanja kako bi se osiguralo da je onesposobljeno vatreno oružje postalo neopozivo neuporabljivo (Tekst značajan za EGP) (SL L 333, 19. 12. 2015.),

plinsko oružje, osim poluautomatskog plinskog oružja koje je lako prepraviti,

reprodukcije vatrenog oružja kod kojeg se ne upotrebljava jedinstveni naboj,

mužari i kubure,

zračno oružje,

oružje s tetivom čija je sila natega veća od 450 N,

staro oružje.

Oružje koje je moguće nabaviti i posjedovati bez prijave

Bez prijave može se nabaviti i posjedovati oružje kategorije D, a to je: