Kakav je to virus koji je izazvao paniku šireći se u Kini. HZJZ nam je otkrio ima li razloga za strah

Svjetska zdravstvena organizacija priopćila je u siječnju 2025. da su razine akutnih respiratornih infekcija u Kini, uključujući one uzrokovane virusom hMPV sličnim gripi, "unutar očekivanog raspona" za zimu. No, unatoč tome dezinformacije su nastavile kružiti internetom o navodnom izvanrednom stanju u Kini zbog izbijanja slučajeva hMPV-a, javlja AFP. U Indoneziji su postovi na društvenim mrežama širili lažne tvrdnje i zlorabili slike iz pandemije Covida-19. Izvješća da u Kini raste broj slučajeva humanog metapneumovirusa izazvala su zabrinutost, no stručnjaci su odbacili strahove da je situacija usporediva s počecima Covida-19.

Sve je to odjeknulo u svjetskim i domaćim medijima, ali sve pokazuje da je to bila lažna uzbuna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Odgovor na to što je humani metapneumovirus i ima li potrebe strahovati od njega potražili smo u HZJZ-u.

"Humani metapneumovirus otkrili su nizozemski virolozi 2001. godine u uzorcima djece s bolestima dišnog sustava (prehlada, bronhitis, bronhiolitis, upala pluća). To ne znači da taj virus nije ranije uzrokovao bolest u ljudi. Naime, u uzorcima krvi pohranjenima polovicom 20. stoljeća, nađena su protutijela na ovaj virus", objasnili su za Danas.hr iz HZJZ-a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Simptomi i liječenje

Virus izaziva upalu dišnih puteva koja može varirati od blage prehlade do teške upale pluća. Najčešće se očituje kao blaga bolest slična prehladi ili gripi, koja traje 5-6 dana. Liječi se simptomatski, tj. snižavanjem tjelesne temperature, nadoknadom tekućine i po potrebi ublažavanjem kašlja i začepljenog nosa. Kod težih oblika bolesti koji zahtijevaju hospitalizaciju, liječi se intenzivnijim suportivnim mjerama, ovisno o težini zdravstvenog stanja. Specifičan lijek ne postoji. Prenosi se kapljičnim putem i indirektnim kontaktom putem kontaminiranih predmeta, kao većina ostalih zimskih infekcija.

Kako su istaknuli u HZJZ-u većina ljudi se zarazi prvi put u djetinjstvu i to je jedan od najčešćih uzročnika akutnih upala dišnih puteva, osobito u dječjoj dobi.

Kako cirkulira među populacijom?

Grupiranja oboljelih i intenzivna cirkulacija virusa u stanovništvu javljaju se sezonski, najčešće tijekom zime ili proljeća. Hrvatski su virolozi 2005. godine pregledali uzorke krvi na protutijela za humani metapneumovirus, kao pokazatelj nekadašnjeg kontakta s virusom. Našli su da u dobi od šest do 12 mjeseci, 18,7% djece ima protutijela na taj virus, a u dobi iznad 20 godina, 100% ispitanika je imalo protutijela, kao dokaz nekadašnjeg kontakta s ovim virusom.

Nadalje, od 2009. do 2012. godine su hrvatski istraživači prikupljali uzorke sluzi gornjih dišnih puteva djece mlađe od deset godina koja su zaprimljena u bolnicu zbog upale dišnih puteva i tražili humani metapneumovirus (hMPV). Pregledani su uzorci 2610 djece tijekom tog razdoblja i hMPV je detektiran u 8,4% malih pacijenata, najčešće u djece u dobi od dvije do pet godina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ima li oboljelih u Hrvatskoj?

Broj oboljelih od respiratornih bolesti uzrokovanima hMPV-om ne znamo jer se ne prati kao zaseban identitet, kao što se ne prate niti brojevi oboljelih od brojnih drugih respiratornih virusa, poput respiratornog sincicijskog virusa, rinovirusa, adenovirusa, uobičajenih korona virusa i slično, napominju iz HZJZ-a.

Trebamo li strahovati od pandemije?

Na pitanje može li se virus iz Kine proširiti svijetom iz HZJZ-a kažu:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne treba se širiti iz Kine, jer je ionako prisutan svuda u svijetu sa sezonskim javljanjem poput, primjerice, virusa gripe i respiratornog sincicijskog virusa".

Iz HZJZ-a su nam potvrdili da ne trebamo strahovati da će ovaj virus izazvati pandemiju. "Ne, ne prijeti pandemija od ovog virusa. Svi smo u ranom djetinjstvu već dolazili u kontakt s njim i kasnije tijekom života, kao i s drugim respiratornim virusima te imamo određenu razinu imuniteta", istaknuli su za Danas.hr iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivan Puljiz građanima dao savjete za prevenciju gripe