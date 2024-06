Idućih dana temperature će rasti, pa ćemo se ponegdje kuhati i iznad 30 °C. No, vrijeme neće biti u potpunosti stabilno, naročito od vikenda.

Kako piše Istramet, naši krajevi krajem prve dekade lipnja i tijekom dobrog dijela druge nalazit će se na granici dvije zračne mase, što bi moglo uzrokovati izolirane, ali vrlo izražene lokalne nestabilnosti uz mogućnost nepogoda. Zapadnom i dijelom središnje Europe dominirat će svježija i vlažna zračna masa porijekla s Atlantskog oceana. Temperature zraka na tom će području biti niže od prosjeka uglavnom oko 4 °C, ali povremeno mogu odstupati i do 8 °C. Velik dio Balkanskog poluotoka i južne Europe imat će vruće i vrlo vruće ljeto uz temperature do 8 °C iznad prosjeka za doba godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To znači da će vrijeme biti nestabilno u našim krajevima. Naročito u gorju i na sjeverozapadu Hrvatske, dok će u Dalmaciji nestabilnosti biti rijetke i dominirat će ozbiljne ljetne temperature zraka uz vrijednosti i do 35 °C. Dio nestabilnosti s povremenim frontama sa sjeverozapada vjerojatno će stići i do Istre i Kvarnera gdje također može biti izraženih grmljavinskih nestabilnosti.

U takvim situacijama kada se nalazimo na granici dvije zračne mase različitih karakteristika, uvjeti su često pogodni za razvoj superćelija i snažnih konvektivnih sustava koji mogu donijeti široko rasprostranjena nevremena i tuču, kao i razne oblačne formacije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: U petak vedro i vrlo toplo, ali negdje je moguć i pljusak

Tekst se nastavlja ispod oglasa