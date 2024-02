U sredozemnom moru i dalje je ciklona čije se fronte, iako ona slabi, pružaju sve do naših područja dok nam u južnom strujanju dolazi topliji, ali i vlagom i saharskim pijeskom bogatiji zrak zbog kojeg je nebo mutnije nego inače. U takvim uvjetima prijepodne pretežno oblačno, povremeno uz kišu, češću na Jadranu i područjima uz njega, a osobito u Dalmaciji gdje lokalno može biti izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom. Vjetar na kopnu uglavnom slab, samo na istoku do umjeren jugoistočni dok će na moru biti vjetrovitije. Puhat će umjereno i jako jugo s olujnim udarima, a na sjevernom dijelu još ujutro bura. Jutarnja temperatura na kopnu malo viša od današnje - između 5 i 8 °C, a na moru slična - od 11 do 15 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj manje oblaka pa će biti sunčanih razdoblja. I dalje je povremeno moguća kiša, ponegdje čak i pljuskovi, češće na jugu i zapadu regije. Puhat će uglavnom slab vjetar, samo u Međimurju do umjeren jugoistočni. Temperatura slična današnjoj - od 14 do 16 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će više sunčanih razdoblja, duljih na krajnjem istoku, dok zapadnije mjestimice može još povremeno biti malo kiše ili lokalnog pljuska. U Podunavlju će puhati slab do umjeren jugoistočnjak s kojim će temperatura tu biti do čak 18 ili 19 °C.

U Dalmaciji promjenjiva naoblaka, ali mirnije. Znači to red sunca i red kiše i pljuskova moguće praćenih grmljavinom na južnom dijelu i prema otvorenom moru. Jugo slabi pa će uglavnom biti umjereno, samo na krajnjem jugu još ponegdje jako. Temperatura niža od današnje - između 14 i 16 °C.

Na sjevernom Jadranu i u gorju puno oblaka, pa tek ponegdje može biti kraćih sunčanih razdoblja. Povremeno će padati kiša, navečer i pljuskovi, a prema otvorenom moru puhat će umjereno i jako jugo, u Lici slab do umjeren jugoistočnjak. U gorskim predjelima između 9 i 12 °C, uz more koji stupanj više.

PROGNOZA ZA KOPNO

Idućih dana na kopnu više sunca, u subotu uz jutarnju maglu. U gorju povremeno više oblaka, svakodnevno moguće uz malo kiše, dok će ostatak unutrašnjosti ostati uglavnom suh. Ostaje iznadprosječno toplo, u nedjelju temperatura malo viša uz jugozapadnjak, a sredinom novog tjedna izgledan sjeverac, veća vjerojatnost za oborinu i malo niža temperatura.

PROGNOZA ZA MORE

Na Jadranu promjenjivo s glavninom oborine u ponedjeljak kada može biti i pljuskova praćenih grmljavinom. Puhat će umjereno do jako, krajem vikenda ponegdje i olujno jugo koje potom slabi i postupno okreće na buru sredinom radnog tjedna, ali temperatura se neće značajnije mijenjati.