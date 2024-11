Objavljeno posebno priopćenje DHMZ-a! Stiže velika promjena vremena, evo gdje očekivati snijeg

Državni hidrometeorološki zavod objavio je posebno priopćenje zbog vremenskih prilika koje nas očekuju do petka.

Od srijede do petka, uz kratkotrajan predah tijekom četvrtka, DHMZ je najavio ''nagle, dinamične i intenzivne epizode promjene vremena''. Naime, hladna fronta stvorit će ciklonu na jugu Alpa koja će se kretati duž Jadranskog mora prema jugoistoku, a što ćemo najviše osjetiti osjetno hladnijim zrakom.

Danas bi se tako temperatura na kopnu prijepodne trebala kretati između 9 i 14°C, a na obali od 14 do 19°C, dok se već u poslijepodnevnim satima očekuje drastičan pad - na kopnu 0 do 5°C, a na Jadranu od 7 do 15°C.

Foto: DHMZ

"Nakon jakog i olujnog jugozapadnjaka već će u srijedu prijepodne na sjeveru zemlje naglo okrenuti na sjeverac, a na moru u popodnevnim satima na buru i sjeverozapadnjak.

Očekuje se kiša, lokalno obilna, ponajprije u krajevima uz Jadran, dok će na moru biti izraženih pljuskova s grmljavinom. S okretanjem vjetra u unutrašnjosti će zamjetno zahladnjeti i prema kraju dana će kiša u gorju prijeći u susnježicu i snijeg pri čemu će se uglavnom u Lici i Gorskom kotaru stvarati snježni pokrivač - najavljuje DHMZ, dok su objavili i popratne grafičke prikaze oborina u idućim danima.

Foto: DHMZ

Ipak, za četvrtak meteorolozi DHMZ-a najavili su kratkotrajno smirivanje vremena. "Potkraj dana ponovno će jačati jugozapadni i južni vjetar na prednjoj strani ciklone koja se približava sa zapada. U petak sredinom dana središte ciklone će biti iznad Jadranskog mora, a po visini će ponovno sa sjevera pritjecati hladan zrak u prostranoj dolini'', prognozirali su.

Foto: DHMZ

"Već potkraj četvrtka i u noći na petak očekuju se nove oborine na zapadu zemlje, a do jutra i u većini ostalih krajeva. U Gorskoj Hrvatskoj u početku snijeg koji će prelaziti u kišu, a drugdje se očekuje kiša. Bit će vrlo vjetrovito, prijepodne će vjetar okrenuti na sjeverni te će kiša u dijelu unutrašnjosti opet prelaziti u snijeg, uglavnom na istoku te u gorju gdje će se stvoriti snježni pokrivač. Istodobno na Jadranu ponovno može biti obilnije kiše te izraženih pljuskova s grmljavinom. Sredinom petka će na obali zapuhati jaka i olujna bura koja će pojačavati osjet hladnoće - dodali su, no najavili i anticiklonu, odnosno smirivanje vremena do vikenda.

