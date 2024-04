Danas još vrlo toplo, na kopnu i vruće, ali uz južinu. Naime, sa zapada se približava frontalni poremećaj. Opet se prostire meridionalno, pa u tim južnim strujanjima stiže i određena količina saharske prašine u atmosferu, glavninom zapadnije od naših krajeva, a i radi se o znatno manje pijeska nego je to bilo u prošloj takvoj epizodi. Nebo će biti malo mutnije danas, većinom samo na zapadu unutrašnjosti i sjevernom Jadranu, a sutra će tu blagu mutnoću sakriti višak oblaka.

U srijedu stiže promjena, ali neće biti popraćena kišom i pljuskovima. Fronta će se, čini se, sasvim raspasti upravo pred našim krajevima te će se glavnina nestabilnog zraka zadržati zapadnije i sjevernije od nas. Bit će to jedna uglavnom suha promjena uz prolazno naoblačenje. Vjetrovitije uz okretanje juga na pojačan sjeverac i buru te svakako manje toplo, na kopnu i osjetno svježije. No i dalje će to biti temperatura iznad prosjeka za prvu polovicu travnja.

Mala je vjerojatnost za lokalni pljusak, osobito na sjevernom Jadranu, a možda malo kiše može pasti u Gorskoj Hrvatskoj. Prema vikendu opet sve toplije, za vikend moguće vruće, a značajniji pad temperature na vrijednosti primjerene dobu godine, čak i malo ispod prosjeka, očekuju se sredinom idućeg tjedna.

