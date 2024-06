Fronta se spušta nad naše krajeve i pritjecat će vlažan i nestabilan zrak s jugozapada. Tako će već u noći s nedjelje na ponedjeljak na sjevernom Jadranu biti lokalno izraženijih grmljavinskih pljuskova. U ponedjeljak ujutro i prijepodne djelomice, na istoku i jugu ponegdje pretežno sunčano.

Uglavnom na zapadu zemlje mjestimična kiša i grmljavinski pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a na moru umjereno do jako jugo. Nakon većinom tople noći ujutro od 19 do 24 Celzija, samo u gorju koji stupanj manje.

Poslijepodne djelomice sunčano i nestabilno. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući pljuskovi i grmljavina, na zapadu unutrašnjosti te osobito na sjevernom Jadranu lokalno izraženiji. Najmanje kiše na istoku i jugu. Vjetar poslijepodne u unutrašnjosti u okretanju na sjeverac i sjeverozapadnjak, a u Dalmaciji većinom umjereno jugo. Danju vrlo toplo i vruće, često i sparno - od 26 do 31 stupnjeva.

Prognoza za kopno

Na kopnu osjetno svježije. Sve do petka djelomice sunčano i nestabilno s pljuskovima i grmljavinom, osobito u utorak lokalno izraženijim. Potom stabilnije i sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, tek počekom vikenda jugozapadnjak.

Prognoza za more

Na Jadranu grmljavinski pljuskovi osobito na sjevernom dijelu lokalno izraženiji i obilniji. Malo manje toplo, a puhat će slabo do umjereno jugo, prolazno krajem radnog tjedna u okretanju na sjeverozapadnjak, podno Velebita i buru.

