Starici iz Splita nakon 43 godine prijeti deložacija: 'Do zadnje ne izlazim'

Starijoj gospođi iz Splita, koja u stanu u Bulićevoj ulici na Peristilu živi već 43 godine, prijeti deložacija.

Napetost oko deložacije, koja je zakazana za četvrtak, dodatno je narasla u srijedu ujutro. U Bulićevu ulicu, zbog dojave o navodnom curenju plina, na teren su stigli policija i vatrogasci. Antonela Lolić, glasnogovornica Policijske uprave splitsko-dalmatinske za Dalmaciju danas rekla je da su vatrogasci provjeravali izvor intenzivnog mirisa koji se širio iz odvoda te da su utvrdili da nema opasnost za građane.

Stanarka kojoj prijeti deložacija rekla je da nije ništa znala o curenju, niti joj je jasno što se događalo u susjedstvu. "Nemam pojma što se jutros događalo. Vidjela sam policiju i vatrogasce, ali nisam znala o čemu je riječ. Rekli su mi da ne kuham, da se ne dogodi neko zlo. Danas mi je već jedan stres, a sutra me deložiraju. Grad Split prebacuje na državu, država na Grad Split. Imam sve papire, osim jednog, kojeg tražim već 43 godine. Cijeli sam život uložila u ovaj stan", požalila se Splićanka.

Starica je ranije pokušavala spriječiti deložaciju. Pisala je Vladi, ali već godinu dana čeka odgovor. Od Ureda predsjednika barem je dobila povratnu informaciju, no kažu da nemaju ovlasti u tom slučaju. "Do zadnje neću izaći. Neka me iznose u dva metra. Nisam dužna centa", odlučno je poručila Splićanka.

