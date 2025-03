S&P potvrdio kreditni rejting za Hrvatsku, u ministarstvu oduševljeni: 'Rekordan!'

Agencija Standard & Poor's potvrdila ocjenu kreditnog rejtinga A- uz pozitivne izglede, izvijestilo je Ministarstvo financija navodeći kako je riječ o rekordnom rejtingu za Hrvatsku.

U analizi, objavljenoj u ponedjeljak navečer, agencija Standard & Poor's navodi da će reforme koje Hrvatska provodi i snažan gospodarski rast pomoći u održavanju stabilnog rasta dohotka.

U S&P-u procjenjuju da će hrvatsko gospodarstvo razmjerno snažno rasti, prosječno oko 2,9 posto tijekom 2025.-2028. zahvaljujući snažnom turizmu, investicijama, te oporavku vanjske potražnje.

Pad duga opće države

Navode kako će umjerena fiskalna konsolidacija pomoći smanjenju proračunskog deficita na oko 2,0 posto BDP-a do 2028. s procijenjenih 2,6 posto u 2024. To će dovesti do pada udjela duga opće države na otprilike 51 posto BDP-a u 2028., dok je u 2022. iznosio 68 posto.

"Po mišljenju S&P-a, priljevi na kapitalnom računu (prvenstveno bespovratna sredstva EU-a) i stabilna izravna strana ulaganja pokrivaju deficite tekućeg računa, podržavajući tako kontinuirano razduživanje do 2028. godine", izvijestili su iz Ministarstva financija.

