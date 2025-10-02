Snijeg zabijelio Zavižan, na snazi crveno upozorenje za jednu regiju

U četvrtak u jutarnjim satima kamere su zabilježile snijeg na Zavižanu na Sjevernom Velebitu. Izmjerena je temperatura zraka od -1 Celzijev stupanj.

U četvrtak će na Jadranu biti vjetrovito i na većem dijelu prevladavajuće sunčano, prognoza je DHMZ-a. U unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, češćim poslijepodne. Uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj lokalno malo kiše, u najvišim predjelima i poneka pahulja snijega. Vjetar umjeren do jak sjeveroistočni, na Jadranu jaka i olujna bura.

U Velebitskom kanalu danas i u petak mjestimice olujna i jaka olujna, kasno navečer orkanska bura. Najjači udari vjetra od 65 do 185 kilometara na sat.

Najviša dnevna temperatura zraka između 9 i 14, a na Jadranu od 15 do 20 stupnjeva.

