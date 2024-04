Podsjetimo, građani iz više hrvatskih gradova bijesni su nakon što su došli na biračka mjesta s važećim osobnim iskaznicama, ali nisu mogli glasati jer ih nije bilo na popisu birača. Građane su uputili na Općinu po posebne plave potvrde koje trebaju ponijeti na biralište kako bi ostvarili pravo na glasanje.

Član Državnog izbornog povjerenstva Slaven Hojski za RTL Danas potvrdio je da je izdano 6000 plavih potvrda u matičnim uredima.

"Matični uredi kažu da više gužvi nema. Birališta su otvorena do 19 sati. Taj dio sigurno neće utjecati na regularnost izbora. Posebno je bilo pitanje za Varšavsku za sve one s prebivalištem izavan Zagreb, a koji su se uredno registrirali. To biračko mjesto bit će otvoreno dok god zadnji birač, koji je bio tamo do 19 sati,ne odglasa", rekao je Hojski.

Na pitanje što ako svi ne uspiju iskoristiti svoje biračko pravo do 19 sati, rekao je da će svi dobiti to pravo. "U 19 sati će izborno povjerenstvo Grada Zagreba staviti zaštitara na kraj reda dok zadnji birač ne odglasa. Tako da će svi iskoristiti biračko pravo, makar i prošlo 20 sati. Sjećate se da smo u Mostaru imali velike gužve pa je zaštitar stao na kraj reda i glasalo se do 21 sata. Za ovo s plavim potvrdama tražimo objašnjenje. Dva su sustava, jedan je Registar birača koji se puni važećim osobnim iskaznicama u sustavu MUP-a. Mi smo zadnjih mjesec dana govorili da svi koji nemaju važeće osobne iskaznice da neće biti na Popisu birača, da se bojimo perioda korone kad su se produljivale nevažeće iskaznice i kad je MUP rekao da je dosta, neki nisu dalje vadili. Vidimo da većina plavih potvrda izdano zbog nevažećih osobnih iskaznica", objasnio je član Hojski.

Dodao je da je došlo do problema i s važećim osobnima te da MUP treba dati odgovor zašto. Napomenuo je da "nikome nije bilo uskraćeno biračko pravo", ali da razumije ljude koji su nezadovoljni zbog problema.

O izbornoj šutnji kaže da ova godina ne iskače ni po čemu. "Uglavnom su to društvene mreže uzele maha, ostalo je nešto manje letaka, SMS-ova i neželjenih mailova. Dva puta je bilo itnervencije, jedan građanin je bilo nezadovoljan jer njegova mama nije bila na popisu birača. Drugi put je bilo da građanin nakon glasovanja nije htio otići. Kad je čuo da dolazi policija, otišao je pa nije bilo kaznene prijave", zaključio je.

