Imamo nove podatke o izlaznosti na ovogodišnjim izborima.

Kako doznajemo iz DIP-a, do 16.30 sati izašlo je 50,60 posto birača i sve vodi prema tome da bi ovo mogla biti rekordna izlaznost u Hrvatskoj. Dodajmo, do 16.30 sati prije četiri godine izašlo je 34,04 posto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Zagrebu je izašlo 57,47 posto glasača, a najviše u prvoj, trećoj i šestoj izbornoj jedinici.

Podsjetimo, do 11.30 sati glasalo je 24,18 posto birača što je skoro pa rekordno. Naime, 2020. izlaznost je bila 24,08 posto, tada se izlaznost bilježila do 11 sati pa se može se zaključiti da je izlaznost 2000. godine do 11:30 bila nešto malo veća nego što je danas.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa