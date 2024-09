Skuplji struja i plin, potpore za umirovljenike i još štošta. Donosimo veliki pregled novog paketa mjera

Vlada je u okviru sedmog paketa mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena osigurala ukupno nešto manje od 248 milijuna eura, izvijestio je u petak na sjednici Vlade premijer Andrej Plenković, koji je rekao i da subvencije za struju i plin ostaju, ali njihove cijene će ipak rasti, za po ukupno deset posto u idućih šest mjeseci. Prioriteti mjera su zadržavanje niske cijene energije i zaštita najranjivijih skupina građana, rekao je Plenković. Paket je, prema njegovim riječima, dogovoren s koalicijskim, a predstavljen je i socijalnim partnerima. Novim paketom vlada nije uspjela zadržati sadašnje cijene struja i plina i one će rasti za deset posto. Što se tiče struje, Plenković je ustvrdio da se novim paketom nastavljaju subvencionirati kućanstva, poduzetništvo i drugi, ali s obzirom da se u EU-u države postupno "povlače iz politike intervencionizma i potpore građanima i gospodarstvu", struja će poskupjeti i to kroz šest mjeseci ukupno deset posto. Za studeni će računi za struju biti veći za 6,5 posto, a ostatak bi bilo povećanje od početka iduće godine. Za prosječnu potrošnju u kućanstvima bez vladinih mjera godišnji trošak za struju bio bi 584 eura, a s mjerama je 482 eura, rekao je Plenković. Kao i kod struje, poskupjet će i plin, za deset posto u šest mjeseci. Prosječni trošak kućanstava je bez mjera vlade 680, a s mjerama 595 eura, rekao je Plenković. Za javni neprofitni sektor i malo poduzetništva režim i model se ne mijenja i isti je kao u proljetnom paketu. Za toplinsku energiju, subvencija za prosječni stan od 60 kvadrata je 62 eura, s obzirom da je prosječni godišnji trošak 377, a sa subvencijom 315 eura. Drugi dio vladina paketa namijenjen je najosjetljivijim društvenim skupinama. U njegovom sklopu je naknada za ugrožene kupce energenata. Riječ je o 88.500 osoba. Ukupni iznos mjesečne naknade je 70 eura, a riječ je o vaučeru. Tu je i naknada za ublažavanja porasta troška energije za pružatelje socijalnih usluga, a u rasponu je od 70 do 540 eura mjesečno. Umirovljenicima je vlada namijenila još jedan, deveti krug jednokratnih potpora, za one kojima je mirovina do 840 eura, a takvih je 760 tisuća. Umirovljenici s mirovinama do 350 eura dobit će 160 eura, od 350 do 500 - 120 eura, od 500 do 650 - 80 i od 650 do 840 eura, 60 eura potpore. Za studente je predviđeno 4,5 milijuna eura za subvenicioniranje studentske prehrane, a za 13 tisuća nezaposlenih hrvatskih branitelja jednokratna potpora je sto eura.