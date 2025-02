Skandalozne izjave trenera zagrebačkih mažoretkinja: 'Djevojke su devijantne, morate vikati na njih'

Doček rukometaša u Zagrebu zasjenio je jedan neugodan trenutak u kojoj se šef zagrebački mažoretkinja Alen Šćurić derao na jednu djevojku i unosio joj se u lice jer nije upamtila gdje treba stajati tijekom ceremonije. Nije se smirio ni kad su ga upozorili policajci. Jednom od njih je rekao: 'Gledaj svoja posla! Znaš li ti s kim razgovaraš?', ispričala je čitateljica koja je snimila dio incidenta.

Šćurić je za RTL Danas pojasnio da se radi, kako kaže, o jednom minornom incidentu, sasvim uobičajenom u poslu svakog trenera.

"Djevojka je prekršila jako pravilo tima da ne smije presjeći pravac VIP osobe, prešla je preko, udario je Duvnjak u nju kad je trčkarao do autobusa, to je bio dosta jak udarac, ja sam se okrenuo i odreagirao i rekao nešto tipa 'pobogu gdje gledaš, gdje su ti oči? Oprosti Dule' i otišao. Sve je trajalo dvije sekunde što se vidi i na snimci", kaže Šćurić.

'Pa nije ona maloljetna balavica?'

Rekao je da je nakon toga tri puta razgovarao s djevojkom i njezinim roditeljima i ispričao se. Dodao je da nema tog trenera u Hrvatskoj koji ne vikne na svoje sportaše kad oni pogriješe.

"To je normalna stvar u takvim reakcijama. Vi ste po velikim presingom, imate milijun obveza, ne možete tada razgovarati s tom djevojkom kako je pogriješila. Govorimo o djevojci koja ima skoro 19 godina, pa ne govorimo o nekoj maloljetnoj balavici koja je jednostavno pogriješila i moja je reakcija bila takva kakva je. Nije bilo vrijeđanja, omalovažavanja, nisam je tukao, a sada ispada da sam monstrum", rekao je.

Na pitanje misli li da je reakcija bila primjerena, kaže da nikad nije primjereno kada vičete na nekoga ali dodaje da je u nekim situacijama to nužno.

"Nemate alternative, morate reagirati u sekundu, dvije, tri. Takve reakcije su vezane i za ostale djevojke zato da se nauči neka lekcija. Najljepše bi bilo kad možete razgovarat s djecom 'znaš tvoje ponašanje nije bilo primjereno, trebaš promijeniti svoje ponašanje' ali to koji puta nije moguće. Takve reakcije su realne i dešavaju, ali tu nema zle namjere. Govorimo o djevojci koja je izuzetno mirna, koja ne griješi, ona nije zaslužila da se na nju viče", kaže.

Do toga će doći opet

"Ja nisam ni znao u toj situaciji na koga vičem, vikao sam na situaciju koja se nije smjela tamo desiti. Da se radilo o bilo kojem drugom sportašu koji nije Duvnjak, vjerujte, nama bi to bio zadnji nastup. Iste sekunde bi nas druge asocijacije maknule. To je užasan presing i problem na koji vi reagirate. Svi smo mi ljudi od krivi i mesa, ona stvarno to nije zaslužila i žao mi je da se to desilo ali da će biti opet situacija u kojima će se one desiti meni i svim mojim kolegama trenerima da desit će se", kaže .

Na pitanje je li to uobičajen način komunikacije u stresnim situacijama kaže da nije niti da ne viče na djevojke svaki dan, ni svaki tjedan.

Dao je primjeri da je vikao na djevojku od 12 godina koja se ispustila iz ruku seniorki i potrčala na WC na jednom odmaralištu u Francuskoj te je skoro pala pod kamion. "Zadnju sekundu sam je tada izvukao. Morate tada vikati da svi ostale nauče da je to devijantno ponašanje", kaže Šćurić.

Djevojke su devijantne

Dodaje da je dizanja glasa jedina metoda koja je preostala i ponekad je nužno. Naglasio je da njegova reakcija nije neprirodna, a čak ni neprihvatljiva jer ima djevojka na koje mora viknuti često i koje imaju devijantno ponašanje.

"Morate posegnuti za tom mjerom puno češće, morate vrlo odrješito s njima razgovarati, jer ćete imati kontra efekt, izgubit čete tu djevojku i ona će otići krivo. Ovaj tim je sigurno više od 100 djevojaka izveo na pravi put, bilo je djevojaka koje su padale razrede, imale gomilu jedinica, neopravdanih satova, koja su nakon toga završile fakultete. Imamo metode koje funkcioniraju već 31 godinu koliko radim ovaj posao. Ako 31 godinu i šest tisuća mažoretkinja su prošle kroz tim, mene ne smatraju monstrumom nego da dobro radim svoj posao, onda ga valjda dobro radim", rekao je Šćurić.