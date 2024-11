Sjeo u taksi, za pet kilometara oderali ga za 209 eura!

Turist je prije tjedan dana sjeo u taksi od trajekte luke do splitskog kazališta i za udaljenost od samo pet kilometra platio je 209 eura!

U taksi je sjeo u večernjim satima, točnije u 19.52 sati te je ovaj turist postao još jedan u nizu "oderane kože".

Račun je objavio Dalmatinski portal te su iz Državnog inspektorata potvrdili da prema Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu, prijevoznik koji pruža uslugu autotaksi prijevoza putnika putem taksimetra, za vrijeme obavljanja usluge u vozilu mora imati uključen taksimetar i mora na vidljivom mjestu u vozilu imati istaknut cjenik koji mora sadržavati najmanje iznos po jednom prijeđenom kilometru.

Cijena - koliko mu srce želi

Cijenu samostalno utvrđuje prijevoznik. U prošlotjednom slučaju cijena jednog kilometra je iznosila 41,8 eura.

Dakle - zakon nije ograničio cijenu vožnje, a ispada da taksisti mogu naplatiti vožnju koliko im srce želim.

Podsjetimo i na to da je Državni inspektorat s policijom nedavno u Zagrebu ciljano provjeravao taksiste.

Tko nas sve i kako vozi hrvatskim cestama te imaju li taksisti baš sve potrebne dozvole, provjeravala je zagrebačka policija kao i Državni inspektorat.

I u svega nekoliko sati akcije - došla do poražavajućih rezultata. Više od trećine taksista uhvaćeno je bez dozvole, licence ili su vozili neispravne automobile. Ako se gledaju samo strani vozači, statistika je još gora. Njih 50 posto uhvaćeno je u radu na crno, bez dozvole i licence. "Od ukupno 20 obavljenih inspekcijskih nadzora u 10 inspekcijskih nadzora utvrđen je možebitni neprijavljeni rad državljana trećih zemalja", poručili su iz Državnog inspektorata.

Da su se prometnice pretvorile u Divlji zapad, RTL-ovom novinaru Borki Brunoviću potvrdio je iskusni taksist s 15 godina radnog staža. "Uopće se ne zna tko radi, tko vozi, kamo vodi", rekao je profesionalni taksist Zdenko Bajić. Prepričao je da je on morao položiti strogi ispit da bi bio taksist, danas toga nema. "To su odgovorni nadležni, ne? Znači nisu krivi oni koji mogu raditi već ovi koji to ne kontroliraju i dozvole da to bude tako kako je. Sve je na politici", dodao je Bajić.

Licence za taksi djelatnost izdaju jedinice lokalne samouprave. Da bi netko postao taksist treba tek predočiti vozačku dozvolu. Gdje je izdana? Je li ispravna? Puno tu ima prostora za muljaže pa čak i krivotvorine, govore upućeni.

"Čovjek se pita zaustavlja li i kontrolira li netko te taksiste na dnevnoj bazi. Ljudi se pitaju što se to događa. Ljudi gube povjerenje u taksi službe i taksi vozače", objasnio je i prometni stručnjak Goran Husinec.

POGLEDAJTE VIDEO Taksisti bez vozačkih dozvola. Tko nas sve vozi i kakav je sustav kontrole?