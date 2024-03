Svij 11 članova odbora glasalo je za imenovanje Tihomira Kundida.

"Sa zadovoljstvom podržavam vaše imenovanje", kazao je Arsen Bauk iz SDP-a.

"Očekujem da ćete opravdati povjerenje svih nas ovdje", poručio je Stipo Mlinarić.

"Postoji određena vizija kako razvijati i unaprijeđivati hrvatsku vojsku u periodu pred nama. Prvenstveno, to se odnosi na modernizaciju i opremanje, što je apsolutni prioritet jer ima izravnu implikaciju na razvoj sposobnosti i na borbenu moć oružanih snaga u provedbi naše misije. U tom smislu, to je smjer u kojem ćemo ići. Isto tako, što se tiče personalne revitalizacije, pošto u ovom trenutku imamo negativan trend odlazaka mladih ljudi iz vojske, to moramo zaustaviti. Ministarstvo obrane poduzelo je neke korake i prošlog tjedna došlo je do promjene koeficijenata i značajnog povećanja plaća, prvenstveno vojnika, gdje smo najdefiticiraniji", rekao je Kundid.

Modernizacija, opremanje i osobna revitalizacija glavni su prioriteti, poručio je kandidat Tihomir Kundid.

"U njegovoj karijeru nema nikakvih mrlja. Osobno sam ga poznavao u ratnim danima i neka bude onaj koji će provoditi Zakon o obrani s vjerom da hrvatski vojnici uvijek budu bolji, jači i snažniji od savezničkih i neprijateljskih vojski", rekao je Josip Đakić, HDZ.

"Sretni smo i ponosni da jedan pripadnik s takvim ratnim putem, naš momak, naš čovjek, koji je krenuo s puškom u ruci u obranu domovinu i došao u priliku da danas na najvišoj razini brani interese Hrvatske i hrvatskog naroda. Želim vam da nikad ne pognete glavu pred političkim pritiscima. Ako dođe trenutak kad treba štititi hrvatske granice, činite to. I nemojte slati hrvatskog sina, hrvatskog čovjeka, u rat u Ukrajinu, ako to nije u skladu s propisima NATO-a", rekao je Željko Sačić, Suvernisti.

Vlada je na sjednici u četvrtak donijela odluku i prijedlog kandidature generala Tihomira Kundida za načelnika Glavnog stožera OS RH, te će danas o tom prijedlogu raspravljati saborski Odbor za obranu.

Nakon saborskog Odbora upućuje se prijedlog Vladi, koji ona potom upućuje predsjedniku RH Zoranu Milanoviću koji donosi odluku.

Od 13 članova Odbora za obranu, na sjednici je 11 članova koji mogu donositi odluke. Dnevni red je jednoglasno utvrđen.

Zatraženo je da Odbor za obranu da svoje mišljenje za razriješenje admirala Roberta Hranja zbog isteka mandata, te imenovanja novog načelnika Glavnog stožera, Tihomira Kundida.

Prisutan je i ministar obrane, Ivan Anušić.