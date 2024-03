Nakon sedam godina koliko je trajala procedura, posmrtni ostaci Terezije Klaić vratili su se iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. U ponedjeljak su pokopani u Lipiku otkuda su prije 33 godine ženu u Banja Luku odveli vojnici bivše države, piše 24sata.

Posmrtni ostaci dovezeni su u Hrvatsku nakon intenzivnog angažmana Ministarstva hrvatskih branitelja. Na ispraćaju su bili snaha, unuka i dvoje praunučadi, ali ne i sin Dragan kojemu je posljednja želja bila da se dostojno pokopa njegovu majku.

'Dvije godine je trajala identifikacija'

"Nakon 33 godine posmrtni ostaci moje svekrve Terezije Klaić vratili su se u Hrvatsku. Dvije godine je trajala identifikacija, moj je Dragan majku tražio desetljećima, posjetio je njezin grob i zadnja želja bila mu je da dostojno pokopa mamu. Nažalost, nije to dočekao", rekla je snaha Marija Klaić koja je sada ispunila obećanje suprugu da će to "riješiti do kraja".

Upravo je snaha bila na identifikaciji posmrtnih ostataka prije nešto više od dva tjedna. Istaknula je da je njezina svekrva bila jako dobra žena i da zaslužuje biti pokopana u svome gradu, piše 24sata.

