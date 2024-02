Dvadesetak dana nakon što je u javnosti veliku buru izazvalo rješenje Vrhovnog suda oko skrbništva nad sinom Severine Vučković i Milana Popovića, došlo je do neočekivanog obrata.

Naime, kako je doznala Slobodna Dalmacija, splitski Županijski sud na svojoj sjednici održanoj 6. veljače ove godine praktično je ponovio svoju prijašnju pravomoćnu odluku po kojoj su otac i majka 12-godišnjeg dječaka dužni "roditeljsku skrb obavljati sporazumno, zajednički i ravnopravno".

"Nisam uopće očekivala da će splitski Županijski sud tako brzo donijeti novu odluku, jer do sada je u mom slučaju, odnosno mog djeteta, sve bilo sporo, prepuno nepravde i korupcije. Splitski sud ponovno je donio presudu kao i 2021., koja je pola - pola, dobro je da su vratili na to, sve je bolje od dva puta tjedno po četiri sata, ali ja na ovome neću stati – ići ću do kraja, tražit ću samostalno skrbništvo i svakako se nastavljam boriti za sve žene, odnosno njihovu djecu s kojima se sustav lopta, žrtve sustava i institucija, 'moćne i nemoćne žene i ženice'. Inače, veliko je slavlje u našoj kući. Slavimo dva rođendana, a borba se nastavlja…", napisala je Severina u odgovoru za Danas.hr

