Srpski glumac Sergej Trifunović uhićen je u četvrtak u Beogradu.

Prema pisanju srpskih medija, priveden je zbog nekoliko grama nedozvoljenih supstanci koje je imao kod sebe tijekom pretresa.

Kurir neslužbeno doznaje da je policija pratila automobil muškarca V.A. i uhvatila ga tijekom primopredaje droge. "Kod Trifunovića je pronađen jedan PVC paketić s oko 5 grama marihuane, dok je pregledom vozila koje je koristio V.A. u torbici i PVC vreći koju je držao ispod haube automobila pronađeno oko 40 PVC paketića s oko 70 grama marihuane", navodi izvor za Kurir.

Prošle godine priveden u Hrvatskoj

Ovo nije prvi put da Trifunović ima problema s policijom. Prošle je jeseni priveden u Splitu, a nakon pet prekršaja u dva dana i vrijeđanja hrvatske policije na društvenim mrežama, zabranjen mu je ulazak i boravak u Europskom gospodarskom prostoru (koji uključuje zemlje Europske unije te Lihtenštajn, Norvešku i Island) na godinu dana.

Njegovi problemi s ovdašnjim zakonima i policijom počeli su kada je na splitskoj plaži bio sa svojim psom koji nije imao brnjicu ni povodac. Građani su pozvali policiju, nakon verbalnog okršaja s policajcima glumac je kažnjen s dva prekršaja i 500 eura.

"Ja sam naravno u jednom trenutku, pošto nisam svetac, izgubio živce. U jednom trenutku je to postalo maltretiranje. Pas i ja stojimo u stanici pet sati, nitko nam se ne obraća, ja sam zaista izgubio živce i rekao svašta. To nije sporno, i to svašta je gadno zvučalo", priznao je.

Dobio zabranu ulaska u RH

Potom se u središtu Splita dogodio novi okršaj sa policijom. Trifunović je tvrdio da je njegov pas tada bio na povodcu. "Nisam lud i ne želim izazivati", kazao je.

Nakon toga, prema njegovim riječima, došlo je deset policajaca i sedam zaštitara u dva policijska vozila te su ga, kaže, opkolili. "Policajac mi kaže - dođite ovamo, dajte osobnu i kaže sljedeću rečenicu - znam što vam se dogodilo, ja ću to vama sad opet napraviti. Kažem, pas je na povodcu, on kaže - je, ali nije bio prije, to je moje zapažanje. To ja zovem maltretiranje", ispričao je svojevremeno svoju verziju događaja Trifunović za RTL Danas.

Nakon svega je bijes iskalio na društvenim mrežama gdje je vrijeđao policiju, spominjao "vlaške brabonjke", "crne košulje", ustaškog zločinca Francetića, praseće glave… MUP RH je na to odgovorio izrekavšši mu zabranu ulaska u Hrvatsku na 12 mjeseci.

