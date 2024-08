Jutros u 8.43 sati potres je pogodio Križevce. Prve procjene govorile su da je bio jačine 4,7 prema Richteru, ali kasnije je smanjeno na 4,0. Kako se sad probudio novi rasjed i koliki nas potres još može protresti objasnio nam je seizmolog Tomislav Fiket.

"Radi se o - nazovimo ga Križevačkim rasjedom. Nije neuobičajen za to područje. Imali smo 1993. godine potres jačine 4,1 po Richteru, Nismo imali jačeg na tom području. Bio je povijesni potres kod Drnja 1778. godine koji je imao magnitudu 6. S tim da to morate uzeti sa zrnom soli jer je to bilo iz razdoblja prije instrumentalnog mjerenja pa se ti podaci uvijek moraju uzeti s rezervom", objasnio je stručnjak.

"Do sada smo na području Kalničkog gorja uvijek bilježili potrese magnitude od 4,0 do 4,1, znači oko magnitude koja je i sad bila", rekao je i dodao da je bilo povijesnih potresa istočnije prema Mađarskoj. Varaždinski 1459. godine bio je procijenjen 6,7 te iznad Čakovca 1738. godine od 5,3 stupnja.

"Uvijek se može dogoditi jači potres, ali u katalogu koji mi imamo - od prije Krista do danas, na tom području nije bilo jačih potresa", dodao je. Posljednjih dana na tom području nije zabilježena jača seizmička aktivnost.

"Dogodio se potres koji je trenutno "jedan od" znači nije se ništa strašno dogodilo", kaže. Što se tiče naknadnih slabijih podrhtavanja, Fiket kaže da ih građani mogu očekivati.

"Nervirat će građane, ali ne bi ih trebalo uznemiravati jer ne bi trebali osjećati neke posljednice od toga", dodaje. Ono što je bitno je da na tom području nisu zabilježeni jači potresi od toga, objasnio je stručnjak i uputio poruku građanima:

"Dešavaju se potresi od 4,1 na tom području i građani ne bi trebali biti uznemireni, ali moraju biti svjesni da iako seizmolozi imaju podatke, ti podaci nisu dovoljno dugački u geološkim okvirima da bi sa sigurnošću mogli tvrditi. Na području Republike Hrvatske mogu se dogoditi potresi i tamo gdje ih do sada nije bilo. To je stvar geologije i samih tektonskih zbivanja. Ono što mi možemo govoriti je o setu podataka s kojim raspolažemo", zaključio je stručnjak.

