Dva umjerena potresa prije dva dana s epicentrom u Petrinji pogodila su Sisak i okolicu. Magnituda prvog potresa iznosila je 3,2, a drugog 3,5 prema Richteru. Treba li strahovati od novih potresa? Seizmolog Krešimir Kuk uvjerava da nema razloga za paniku.

"Nisu ova dva potresa neko veliko iznenađenje. Ne možemo imati gotovo pravilnu teoretsku razdiobu potresa jer to bi onda značilo kako vrijeme ide da su svi potresi slabiji i da su oni rjeđi. Primjećuje se, dakako, da već godinu dana potresi jesu slabiji i nisu toliko česti kao prije par godina, ali još uvijek ih ima. Mi svakodnevno bilježimo slabije potrese koji se osjete eventualno u užem epicentralnom području. Ova dva potresa bila su malo jača i osjetila su se na širem području, a to samo pokazuju da je još uvijek seizmički aktivno područje. Ali zaista to nije ništa iznenađujuće", objašnjava nam Kuk.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Seizmička aktivnost jednolika i slabi

Na pitanje možemo li možda sada očekivati pojačanu seizmičku aktivnost, kaže da je ne možemo najavljivati jer to se nikad ne zna, ali da nema elemenata da bi se tako nešto pretpostavljalo.

"S obzirom na veliku jakost onog glavnog potresa, a mi smo definirali da je aktivna dionica rasjeda na kojoj su se događali ovi nedavni potresi preko 20 km i onda je uže područje još uvijek aktivno. Tako treba tumačiti ovaj potres. Znači, nema nikakvih elemenata da bismo sad pretkazivali neku pojačanu seizmičku aktivnost, ona je jednolika i ona slabi, ali još uvijek izražena i to svakodnevno uglavnom putem slabih potresa. Nema razloga za zabrinutost", pojašnjava Kuk.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To su sve afteršokovi od velikog petrinjskog potresa 2020., ističe Kuk, jer tlo se od tada nije smirilo.

"Ali definitivno, kao i što teorijski očekujemo - potresi jesu slabiji i to se primjećuje. Dakle, imamo puno manje potresa magnituda blizu 3, kao što su ovi bili. Uglavnom imamo potrese magnituda oko 1 ili slabije i oni su samo pokazatelj da je seizmička aktivnost još uvijek prisutna, ali ona nije jače izražena", naglašava Kuk.

Najaktivnije na jugu Hrvatske

No, možemo li očekivat opet potrese jednake jačine od prije dva dana? Kaže da su mogući, ali kako nije realno očekivanje da bi se toliko mnogo energije moglo nakupiti u tako kratkom vremenskom periodu.

"Vrlo je mala vjerojatnost nekih jačih potresa", uvjeren je Kuk. Na pitanje o najaktivnijim seizmičkim područjima u Hrvatskoj, Kuk spominje jug zemlje, osobito područje prema Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, gdje se i dalje bilježi umjerena seizmička aktivnost, poput nedavnog potresa u Berkoviću.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Također, mišljenja je da građani nemaju razloga za zabrinutost jer seizmička aktivnost nije pojačana, a intenzitet potresa opada. "Oni su tu, ali su uglavnom slabi i nisu znak ozbiljne opasnosti", zaključuje Kuk.

POGLEDAJTE VIDEO: Snažan potres prekinuo emisiju: Pogledajte trenutak kad se turska voditeljica sakrila pod stol!

Tekst se nastavlja ispod oglasa