SDSS je predstavio izborni program i predizbornu kampanju pod sloganom - "Hrvatska treba Srbe".

Program su predstavili kandidati SDSS-a u 12.-oj izbornoj jedinici Milorad Pupovac, Dragana Jeckov i Anja Šimpraga. Pupovac je odgovorio i na pitanje - hoće li u slučaju pobjede ljevice podržati Zorana Milanovića kao mandatara, koji ga je često prozivao.

"Hrvatska treba Srbe da njezina zemlja ne bi bila prazna, da bi njezini mještani imali susjede. Da bi oni koji vode rstorane imali pouzdane ljude koji će uslužiti goste, da oni koji dolaze u kazališta mogu pogledati dobru predstavu, nasmijati se od srca. Da bi arene i koncertne dvorane bile pune i da bi ljudi prema svojoj volji i prema svom izboru, kulturnom osjećaju mogli odabrati ono što smatraju da im je blisko i pritom uživati i osjećati se slobodno. Da bi u Saboru bilo Srba također i da bi mogli govoriti u ime toga naroda koji je već nekoliko stoljeća politički isprepleten s hrvatskim narodom kao rijetko koji drugi narod s drugim narodom u modernoj povijesti europskih naroda", kazao je Pupovac.

Dodao je da je SDSS-u u političkom djelovanju u protekle četiri godine bilo "tijesno", kao i u kampanji koja je započela.

"Ali mi ćemo širiti pozitivnu energiju i poruke te nastojati širiti prostor slobode jer se jedino tako mogu iskoristiti svi potencijali koje neka nacija može imati", dodao je Pupovac.

Na pitanje, postoji li mogućnost za koaliciju sa strankama ljevice ako Zoran Milanović bude premijer, Pupovac je kazao:

"Povijest mojih osobnih odnosa u političkom životu hrvatske je tajna i nepoznanica, bit će tako i ubuduće. Ako govorimo o povijesti političkih odnosa, to je nešto drugo. Sasvim sigurno da se politika ne gradi omalovažavanjem, negiranjem ili vrijeđanjem političkih protivnika, barem ne iz vizure SDSS-a. I sasvim sigurno da to ne doprinosi političkim odnosima, tko god da to čini i na tome gradi svoju politiku, a ima ih više", kazao je Pupovac.

Na pitanje, ako procijeni da je to dobro za Hrvatsku, hoće li ipak dati podršku ljevici, kazao je:

"Ako dođe do toga da donosimo za nas veoma teške odluke, onda ćemo ih teško i donositi", kazao je Pupovac. "Što god to značilo", dodao je.