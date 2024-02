NISU SE DOPISIVALI, ALI... / Što spaja Turudića, HDZ i Taylor Swift? SDP im je našao 'lipu' poveznicu

Na službenom Facebook profilu SDP-a objavili su kratak video s AI fotografijom pjevačice i poigrali se naslovom njezina hita pa na fotografiju dodali natpis 'Shake HDZ off' dok u pozadini svira ubrzana verzija pjesme 'Shake it off'