Kansas City Chiefsi osvojili su Super Bowl LVII nakon produžetaka u spektakularnoj utakmici protiv San Francisco 49ersa i postali druga momčad u povijesti ga je osvojila dvije godine zaredom.

Ovo je njihova četvrta pobjeda na Super Bowlu ukupno, a igrač Travis Kelce titulu je proslavio s pjevačicom Taylor Swift koja mu je nakon epskih produžetaka pohitala u zagrljaj na terenu.

"Nevjerojatno! Ovo je najluđa stvar koju sam iskusila", čulo se kako mu govori, dok je Kelce čak pustio suzu, prenosi People.

Pjevačica je u Vegas stigla iz Japana gdje je dan ranije pjevala u Tokiju. Utakmica je pratila u VIP loži s obitelji i slavnim prijateljicama, među kojima su bile pjevačice Ice Spice i Lana del Rey te glumica Blake Lively. Tijekom neizvjesne utakmice pjevačicu su snimili kako nervozno grize nokte i prati svaki pokret na travnjaku.

Super Bowl nije propustila ni Kim Kardashian, kao ni pjevač Justin Bieber i njegova supruga Hailey Bieber.

Obožavatelji Taylor Swift diljem svijeta su navijali za njezinog dragog, uključujući i Hilary Clinton koja je na društvenoj mreži X čestitala Travisu nazvavši ga "dečkom Taylor Swift".

"Čestitke dečku Taylor Swift i cijeloj ekipi i fanovima Kansas City Chiefsa", napisala je.

Za Travisa je s tribina navijao i njegov brat Jason Kelce koji svoju momčad nije uspio odvesti u završnicu.

R&B zvijezda Usher oduševio je nastupom na poluvremenu tijekom kojeg su mu se na impozantnoj pozornici pridružili i will.i.am, Alicia Keys i Ludacris.

Prije nego što je započeo svoj "show", prikazano je šaljivo upozorenje da nastup može uzrokovati "pjevanje, plesanje, znojenje i moguće probleme u vezi".

Usher je izašao na pozornicu odjeven u bijelo i okružen gomilom plesača i zapjevao jednu od svojih najpoznatijih uspješnica "Caught Up".

U 13 minuta koliko je trajao nastup, na pozornici su se uspjeli pojavili akrobati i limena glazba. Nakon nekoliko pjesama na pozornici mu se pridružila prva gošća, pjevačica Alicia Keys i otpjevala jedan od svojih najvećih hitova "If I ain't got you". Zatim su udružili snage i izveli duet "My Boo" iz 2004.

U jednom su trenutku na pozornici izvirili plamenova, što je uz Ushera na koturaljkama, trenutak koji je najviše oduševio gledatelje.

Na tribinama je bila i pjevačica Beyonce sa suprugom Jay Z-jem i njihovim kćerima Blue Ivya te Remi Carter, a veliku pozornost izazvala je njezina reklama puštena u trećoj četvrtini kada je najavila drugi nastavak albuma Renaissance krajem ožujka ove godine.

Samo 15 minuta kasnije na oduševljenje svojih obožavatelja objavila je da su dvije pjesme već dostupne za slušanje.

