Nakon odluke Ustavnog suda da Zoran Milanović ne može biti mandatar ni ako da ostavku o svemu se na svom Facebook profilu oglasio fizičar i populist znanosti Saša Ceci.

"Jučer sam napisao svoje mišljenje o trenutačnoj situaciji s Ustavnim sudom i Predsjednikom RH. Javila mi se hrpa ljudi koji se ne slažu s time, ali nisu argumentirali svoje neslaganje nikako. A javila mi se i hrpa ljudi koji se ne slažu s mojim mišljenjem s početka kampanje o istoj situaciji. Koje sam spomenuo usput. Najveći dio tih neslagača nije mi dao ni jedan konkretan protuargument, ali jesu izražavali jako neslaganje i poručivali mi da se držim fizike i ne pričam o stvarima o kojima nemam pojma. OK, potpuno su u pravu kad kažu da ja o tome nemam pojma. A čak i ako pokušam objasniti da smo mi u školi imali predmet Politika i gospodarstvo na kojem smo pisali statut svoje stranke, i raspravljali o tome što valja i što ne valja u netom donesenom Božićnom ustavu, znam da zvučim kao Rodney iz Mućki kad objašnjava da je on imao malu maturu iz matematike. I da, znam da nekima tako zvučim kao što nama zvuče antivakseri i teoretičari zavjera. I mene to brine. No na tom istom PIG-u učili smo i da se zakoni i ustavi još od Austro-Ugarske pišu tako da ih moraju moći razumjeti i lovočuvari, a ne samo suci i pravnici. Zato i nije neobično da svi ovih dana raspravljamo o tome, i da svi imamo neko svoje mišljenje", napisao je Ceci.

"Ono što je problem je da previše nas svoj osobni osjećaj za ispravno i svoje osobne afinitete ne možemo odvojiti od logike zakona i ustava. Netko je predložio odličan misaoni pokus - zamislite da ovo što radi Zoran Milanović radi Franjo Tuđman (za nas iz doba Božićnog ustava) ili Kolinda Grabar Kitarović. Mislim da bi mnoge rasprave bile manje žustre i više argumentirane da smo si svi pokušali na neki takav način uklonili barem dio svojih predrasuda i privrženosti koje nam subjektiviziraju promišljanje o ovoj situaciji.Što se tiče moje nestručnosti kao argumenta protiv toga što sam jučer napisao, ispalo je da je gotovo u dlaku istu stvar par sati kasnije na svom fejsu napisala profesorica ustavnog prava na zagrebačkom Pravnom fakultetu Ana Horvat Vuković. Vidim da je to prenio i index. To i dalje ne znači da smo nas dvoje u pravu, ali znači da ako netko želi pokazati da to što sam ja napisao bude netočno, ipak mora pronaći malo bolji argument od toga da bi meni bilo bolje da se bavim samo fizikom", dodao je.

"Što je zapravo sukus moje zamjerke u cijeloj ovoj priči? Ustavni sud mora nadzirati poštuje li Predsjednik RH Ustav RH, koji je prisegao ne samo poštivati nego i štititi pred predsjednikom Ustavnog suda. I Ustavni sud ga ima ovlast razriješiti te dužnosti, ako utvrdi da on krši Ustav RH. Pritom moraju ipak imati ozbiljne argumente za to jer je Predsjednik RH (pišem velika slova da bude jasnije da govorim o funkciji, ne konkretnom čovjeku) izabran s puno jačim legitimitetom od saborskih zastupnika, većinom svih birača, ne samo onih u svojoj jedinici. Da je to Ustavni sud napravio tijekom kampanje, ili barem pokrenuo taj postupak tijekom nje, bilo bi bolje. Odgovornije. Ovako ostaje loš osjećaj da su čekali da vide kakvi će biti rezultati pa će prema tome odlučiti hoće li ili neće reagirati", objašnjava problematiku Ceci.

"Druga stvar - stalno se ističe i problematizira to može li Zoran Milanović kao Predsjednik RH sam sebi dati mandat za formiranje vlade, a onda je tu i tvrdnja Ustavnog suda da on, Zoran Milanović koji je kršio Ustav RH kao Predsjednik RH, ne može biti mandatar Vlade RH. OK, tu su dvije stvari problematične. Je li Ustavni sud mogao bez traženja Sabora RH razriješiti Predsjednika većinom svojih glasova. Ako ga ja ne čitam pogrešno, Ustav RH kaže da - da. Da su to oni napravili jučer, ili ako to naprave sutra - to je njihovo pravo. I odgovornost. No ono što ostaje nekako u sjeni svih ovih naših rasprava je pitanje čije je pravo da odabere mandatara Vlade RH. Ustavni sud ne bira mandatara, to je svima jasno. No ni Predsjednik RH ne bira mandatara među nas četiri milijuna. On samo potvrđuje osobu koja mu dođe s dokazima da ima potporu većine u Saboru RH. Naše je pravo kao punoljetnih građana RH da izaberemo naše predstavnike u parlament, a njihovo je pravo da izaberu kome će dati povjerenje da formira vladu za koju će mandatar morati doći u Sabor i tražiti podršku. Koju na kraju ne mora dobiti. Dakle, Ustavni sud RH tezom da Zoran Milanović ne može biti mandatar vlade zapravo oduzima pravo legitimno izabranim predstavnicima građana u Saboru RH da daju podršku kome god žele. Vama, meni, bilo kome tko po zakonu može biti mandatar vlade. (I, da, Predsjednik RH ne može biti mandatar vlade, ali ako on u tome trenutku podnese ostavku, ne vidim problem, osim ako time krši neku konkretnu propisanu proceduru koja mi je možda promakla - ako postoji takva propisana procedura, onda ne može i gotovo. To je valjda jasno", dodao je.

"Ono što je Ustavni sud također imao ovlasti, bilo je da izbore proglasi nevažećima. To nisam provjeravao u Ustavu RH, ali nisam vidio ni da je itko rekao da nemaju tu ovlast kad su time zaprijetili početkom kampanje, pa pretpostavljam da je to OK. No i u tom slučaju su trebali reagirati ranije jer kršenje Ustava RH se nije dogodilo zadnji dan kampanje, već se po njihovom mišljenju, i mišljenju mnogih drugih građana, događalo tijekom cijele kampanje. Ako su imali pravo na početku, imaju pravo i sad poništiti izbore, ali opet ostaje taj loš okus lošeg tajminga - ostaje to glupo pitanje jesu li čekali da vide što će biti, pa ako stvari ne idu onako kako nekome odgovara, tek onda donose odluku. Koliko god da ispravna bila, ne bi se trebalo tako raditi. Na to su trebali paziti", zaključio je fizičar.

